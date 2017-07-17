Паралимпиец: Я не хотел быть обузой для семьи
17 июля 2017, 10:15
Не секрет, что для спортсменов-паралимпийцев каждый выход на тренировку, разминку, соревнование - самая настоящая победа над собой, собственным недугом и предрассудками, то и дело витающими в воздухе в отношении людей с ограниченными возможностями.
Паралимпиец Серик Есматов рассказал о том, что его мотивирует на занятия спортом, сообщает МИА «Казинформ».
Не секрет, что для спортсменов-паралимпийцев каждый выход на тренировку, разминку, соревнование - самая настоящая победа над собой, собственным недугом и предрассудками, то и дело витающими в воздухе в отношении людей с ограниченными возможностями.
Серик Есматов с детства любил спорт. В 10 лет на активные занятия спортом его подтолкнули старшие братья Арман и Аян Есматовы.
«Я пробовал себя в разных видах спорта. Особо проявил себя только в 3 видах: бокс, велоспорт, плавание. Мечтал попасть в большой спорт и стать олимпийцем. Увы, моя мечта чуть было не оборвалась, когда я лишился обеих ног в 13 лет. Моё упорство и сила духа привели меня к моей мечте, но уже в паралимпийском спорте»,- говорит Серик Есматов.
Буквально через год наш герой вернулся в ряды спортсменов, занялся волейболом сидя. Вначале в целях реабилитации, не хотел становиться обузой для своей семьи. Через 4 месяца тренера заметили, что Серик стал показывать неплохие результаты в волейболе, и предложили ему стать членом молодёжной сборной Казахстана по волейболу сидя. В октябре 2013 года команда завоевала бронзовые медали на Молодежных Азиатских ПараИграх в Малайзии. Сейчас спортсмен, по его собственному признанию, мечтает попасть с командой на Паралимпийские Игры, поднять имидж и престиж Казахстана, завоевав золотую медаль этих соревнований.
«Заниматься спортом, имея ампутацию обеих нижних конечностей, это не так просто. Во-первых, необходима сила воли, стремление, преодоление страхов. Во-вторых, не все помещения или же спортивные залы/комплексы оборудованы для инвалидов. Для меня не составляет труда пройтись лишний раз на протезах, дать себе некую нагрузку, но как же быть ребятам, кто прикован к инвалидным креслам?»,- задается вопросом Серик Есматов.
Совсем недавно спортсмен рассказал свою историю в емком видеоролике под названием «Я сильнее, чем я думаю». Это было домашнее задание паралимпийцам - участникам семинара «Паралимпийский спорт в зеркале СМИ», организованного Национальным паралимпийским комитетом Казахстана.
«Атлетам паралимпийской сборной поручили задание рассказать о себе. Я решил сделать это иначе, отсняв мотивационное видео «Я сильнее, чем я думаю» с помощью моих друзей. С текстом мне помог друг-оператор Дидар Кушаманов. Упражнения и прочее планировали, но при съемке делали иначе, так сказать, импровизировали»,- говорит Серик Есматов.
Отметим, что в рамках проекта свои истории, помимо Серика Есматова, рассказали паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина, Алексей Лукутин, Жалгас Тайкенов. Остальные паралимпийцы-участники семинара еще выполняют это задание, у них есть время до конца года.
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