Паралимпиец: Я не хотел быть обузой для семьи

Не секрет, что для спортсменов-паралимпийцев каждый выход на тренировку, разминку, соревнование - самая настоящая победа над собой, собственным недугом и предрассудками, то и дело витающими в воздухе в отношении людей с ограниченными возможностями.

Паралимпиец Серик Есматов рассказал о том, что его мотивирует на занятия спортом , сообщает МИА « , сообщает МИА « Казинформ ».





Не секрет, что для спортсменов-паралимпийцев каждый выход на тренировку, разминку, соревнование - самая настоящая победа над собой, собственным недугом и предрассудками, то и дело витающими в воздухе в отношении людей с ограниченными возможностями.

Серик Есматов с детства любил спорт. В 10 лет на активные занятия спортом его подтолкнули старшие братья Арман и Аян Есматовы.

«Я пробовал себя в разных видах спорта. Особо проявил себя только в 3 видах: бокс, велоспорт, плавание. Мечтал попасть в большой спорт и стать олимпийцем. Увы, моя мечта чуть было не оборвалась, когда я лишился обеих ног в 13 лет. Моё упорство и сила духа привели меня к моей мечте, но уже в паралимпийском спорте»,- говорит Серик Есматов.



Буквально через год наш герой вернулся в ряды спортсменов, занялся волейболом сидя. Вначале в целях реабилитации, не хотел становиться обузой для своей семьи. Через 4 месяца тренера заметили, что Серик стал показывать неплохие результаты в волейболе, и предложили ему стать членом молодёжной сборной Казахстана по волейболу сидя. В октябре 2013 года команда завоевала бронзовые медали на Молодежных Азиатских ПараИграх в Малайзии. Сейчас спортсмен, по его собственному признанию, мечтает попасть с командой на Паралимпийские Игры, поднять имидж и престиж Казахстана, завоевав золотую медаль этих соревнований.

«Заниматься спортом, имея ампутацию обеих нижних конечностей, это не так просто. Во-первых, необходима сила воли, стремление, преодоление страхов. Во-вторых, не все помещения или же спортивные залы/комплексы оборудованы для инвалидов. Для меня не составляет труда пройтись лишний раз на протезах, дать себе некую нагрузку, но как же быть ребятам, кто прикован к инвалидным креслам?»,- задается вопросом Серик Есматов.

