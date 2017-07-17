Что бесит кыргызстанских стюардесс

Девушка просила не воспринимать ее критику близко к сердцу и быть по максимуму объективными в комментариях к этому материалу.

Паникеры

Некоторые люди, впервые совершающие перелет, очень переживают по этому поводу. Беспокойство и нервозность пассажиров — дело привычное, но иногда страх перед полетом принимает крайние формы. Однажды девушка устроила истерику на борту и чуть не сорвала рейс: когда самолет начал взлетать, ее вдруг охватила паника. Она плакала и просила ее выпустить. В итоге ей накапали валерьянки и убедили, что все будет хорошо.

Самоуверенные

Это особенная категория людей, эдакие хозяева жизни, которые так часто летают, что просьба пристегнуть ремень для них вообще не является обязательной к исполнению. Но это норма безопасности прежде всего. И мне очень жаль, что со взрослыми, вроде бы вполне состоявшимися людьми, приходится разговаривать тоном учительницы начальных классов.

Нетерпеливые

Выводят из себя люди, которые бегут в туалет сразу после взлета. Неужели нельзя потерпеть 15 минут? Или вот еще, у уборной стоят уже четыре человека, зачем вы идете туда пятым? Подождите на своем месте, пока очередь рассосется.





Капризные



