Что бесит кыргызстанских стюардесс
17 июля 2017, 10:21
Мне надоели постоянные подкаты.
Стюардесса одной из авиакомпаний рассказала Sputnik Кыргызстан об особенностях своей работы и о том, какие пассажиры омрачают ее жизнь.
Девушка просила не воспринимать ее критику близко к сердцу и быть по максимуму объективными в комментариях к этому материалу.
Паникеры
Некоторые люди, впервые совершающие перелет, очень переживают по этому поводу. Беспокойство и нервозность пассажиров — дело привычное, но иногда страх перед полетом принимает крайние формы. Однажды девушка устроила истерику на борту и чуть не сорвала рейс: когда самолет начал взлетать, ее вдруг охватила паника. Она плакала и просила ее выпустить. В итоге ей накапали валерьянки и убедили, что все будет хорошо.
Самоуверенные
Это особенная категория людей, эдакие хозяева жизни, которые так часто летают, что просьба пристегнуть ремень для них вообще не является обязательной к исполнению. Но это норма безопасности прежде всего. И мне очень жаль, что со взрослыми, вроде бы вполне состоявшимися людьми, приходится разговаривать тоном учительницы начальных классов.
Нетерпеливые
Выводят из себя люди, которые бегут в туалет сразу после взлета. Неужели нельзя потерпеть 15 минут? Или вот еще, у уборной стоят уже четыре человека, зачем вы идете туда пятым? Подождите на своем месте, пока очередь рассосется.
Капризные
Такие встречаются практически на каждом рейсе. Не важно, летят ли они бизнес-классом или экономом, поведение их одинаково отвратительно. Напитки для них слишком холодные, еда пересолена, стюардессы недостаточно расторопны.
Я понимаю, что в мои обязанности входит создание комфорта для пассажиров во время перелета, но таким людям ничем не угодишь. В конце концов, предел терпения есть и у стюардесс, не стоит его испытывать.
Пикап-мастера
Эти люди насмотрелись сериалов про бортпроводниц и твердо решили завоевать сердце какой-нибудь из них. Ладно еще, когда такие донжуаны двусмысленно просят пристегнуть им ремни безопасности. Но некоторые, бывает, начинают распускать руки. Если вы полагаете, что таким образом сможете понравиться стюардессам, то глубоко заблуждаетесь.
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