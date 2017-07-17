Омбудсмен РК обсудил актуальные вопросы духовной и общественной жизни в Казахстане с Главой Православной Церкви Казахстана Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

В Астане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова с Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, в ходе которой состоялось обсуждение актуальных вопросов прав человека на свободу вероисповедания, деятельности религиозных организаций, сотрудничества в данной области.

Омбудсмен проинформировал священнослужителя о законодательной и правоприменительной практике в религиозной сфере в Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести.

Стороны подчеркнули важность реализации ключевых основ духовной модернизации казахстанского общества на принципах стабильности, единства и согласия в контексте реализации масштабной программы Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

По итогам встречи было выражено общее мнение о необходимости конструктивного взаимодействия в целях реализации прав человека на свободу вероисповедания и укрепления межконфессионального согласия.