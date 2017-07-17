 
Новости за сегодня

 Омбудсмен РК обсудил актуальные вопросы духовной и общественной жизни в Казахстане с Главой Православной Церкви Казахстана Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром

 

 

В Астане состоялась встреча Уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова с Митрополитом Астанайским и Казахстанским Александром, в ходе которой состоялось обсуждение актуальных вопросов прав человека на свободу вероисповедания, деятельности религиозных организаций, сотрудничества в данной области.

 Омбудсмен проинформировал священнослужителя о законодательной и правоприменительной практике в религиозной сфере в Казахстане, а также механизмах защиты прав граждан на свободу совести.

Стороны подчеркнули важность реализации ключевых основ духовной модернизации казахстанского общества на принципах стабильности, единства и согласия в контексте реализации масштабной программы Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

По итогам встречи было выражено общее мнение о необходимости конструктивного взаимодействия в целях реализации прав человека на свободу вероисповедания и укрепления межконфессионального согласия.

 

Пресс-служба аппарата

 Уполномоченного по правам человека

в Республике Казахстан

 

17 июля 2017, 10:23
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код