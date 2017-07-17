На что необходимо обращать внимание при покупке низковольтного оборудования?

В связи с образованием единой таможенной территории Таможенного союза возникла необходимость разработки единых обязательных для применения и исполнения требований к низковольтному оборудованию, обеспечения свободного перемещения низковольтного оборудования, выпускаемого в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Что такое низковольтное оборудование? Низковольтное оборудование - это электрическое оборудование, предназначенное для использования при номинальном напряжении от 50 до 1000 В (включительно) переменного тока и от 75 до 1500 В (включительно) постоянного тока.

В качестве примеров такого типа оборудования можно привести: электрические аппараты и приборы бытового назначения; приборы для приготовления и хранения пищи и механизации кухонных работ, для обработки (стирки, глажки, сушки, чистки) белья, одежды и обуви, для чистки и уборки помещений, для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях, санитарно-гигиенические, для ухода за волосами, ногтями и кожей, для обогрева тела, вибромассажные, игровое, спортивное и тренажёрное оборудование, аудио и видеоаппаратура, приёмники теле и радиовещания, швейные и вязальные, блоки питания, зарядные устройства, стабилизаторы напряжения, для садово-огородного хозяйства, для аквариумов и садовых водоёмов, электронасосы; оборудование световое и источники света, изделия электроустановочные, удлинители, персональные электронные вычислительные машины (персональные компьютеры).

Также низковольтным оборудованием является оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам, инструмент электрифицированный (машины ручные и переносные электрические), инструменты электромузыкальные, кабели, провода и шнуры, выключатели автоматические, устройства защитного отключения, аппараты для распределения электрической энергии, аппараты электрические для управления электротехническими установками.

16 августа 2011 года решением комиссии таможенного союза за № 768 принят технический регламент «О безопасности низковольтного оборудования», в котором предусмотрены правила обращения на рынке, требования к безопасности, требования к маркировке и эксплуатационным документам низковольтного оборудования.

На основании этого документа низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию это оборудование обеспечивало:

· необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока;

· отсутствие недопустимого риска возникновения повышенных температур, дуговых разрядов или излучений, которые могут привести к появлению опасностей;

· необходимый уровень защиты от травм вращающимися и неподвижными частями низковольтного оборудования;

· необходимый уровень защиты от опасностей неэлектрического происхождения, возникающих при применении низковольтного оборудования, в том числе вызванных физическими, химическими или биологическими факторами;

· необходимый уровень изоляционной защиты;

· необходимый уровень механической и коммутационной износостойкости;

· необходимый уровень устойчивости к внешним воздействующим факторам, в том числе немеханического характера, при соответствующих климатических условиях внешней среды;

· отсутствие недопустимого риска при перегрузках, аварийных режимах и отказах, вызываемых влиянием внешних и внутренних воздействующих факторов;

· отсутствие недопустимого риска при подключении и (или) монтаже.

Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы оно не являлось источником возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы. Потребителю (пользователю) должен быть предоставлен необходимый уровень информации для безопасного применения низковольтного оборудования по назначению.

Особое внимание в техническом регламенте уделяется наименованию и (или) обозначению низковольтного оборудования (тип, марка, модель), его основным параметрам и характеристикам, влияющим на безопасность и эксплуатационным документам содержащим: информацию о назначении низковольтного оборудования; характеристики и параметры; правила и условия безопасной эксплуатации (использования); правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации (при необходимости - установление требований к ним).

В соответствии с требованиями безопасности технического регламента перед выпуском в обращение на рынке низковольтное оборудование должно пройти подтверждение соответствия в форме сертификации или декларирования в зависимости от вида продукции.

В этой связи, продукция низковольтного оборудования прошедшая подтверждение соответствия, может в достаточной степени обезопасить Вас и Ваших близких.

Главный специалист

Департамента технического регулирования

и метрологии по г.Алматы

Жумабеков Аян