Руководители «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны» задержаны за взятку

Руководители «Казавиаспаса» и «Казавиалесохраны» задержаны за взятку. Общая сумма взятки составила 100 тыс. долларов США, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

«13 июля Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Алматы после получения части взятки в размере 50 тыс. долларов США от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 млн. долларов США, задержаны с поличным генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК Досымбеков М.Д. и генеральный директор РГКП «Казавиалесохрана» МСХ РК Сексенбаев Т.Т.», - говорится в сообщении.

С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, проводится досудебное расследование.