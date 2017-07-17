«Курлы-мурлы»: КВНщик Азамат Мусагалиев закрыл комментарии в Instagram

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Азамат Мусагалиев - капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» и казахстанский комик Нурлан Сабуров записали проморолик на ТНТ, но их не совсем удачная шутка про казахский язык вызвала шквал критики в Сети. Сабуров обращается к Мусагалиеву на казахском языке, спрашивая, как у него дела и здоров ли он, на что тот отвечает нелепыми словами.