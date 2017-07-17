Венесуэльцы на «народном референдуме» отказали Мадуро
17 июля 2017, 10:34
На референдуме против созыва высказались более 98% избирателей.
Большинство из 7,2 млн участников так называемого народного референдума в Венесуэле проголосовали против созыва учредительного собрания. Созвать этот орган призывал президент страны Николас Мадуро, передает Росбалт.
На референдуме против созыва высказались более 98% избирателей, сообщает СМИ со ссылкой на «комиссию гарантов».
Как сообщалось, референдум, который организовала оппозиция, прошел спокойно. Его окончательные результаты определятся уже сегодня.
Фото: © СС0 Public Domain
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