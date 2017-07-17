"Тварь, я беременна": в Алматы подшутили над владельцем Gelandewagen

Жесткий розыгрыш устроили молодые люди своему приятелю, расписав его машину , передает , передает Zakon.kz















Пользователи Интернета живо отреагировали на ситуацию: кто-то жалел девушку, решив, что автовладелец бросил ее в такой ответственный момент, кто-то жалел парня и его машину.





Но, как выяснилось, слова комментаторов были направлены в пустоту, потому что на самом деле роспись машины оказалась розыгрышем. Видео-подтверждение этому уже появилось в Интернете.









Молодой человек со словами: "Рус, это тебе за все ответ" начинает писать на машине. Смывается краска из баллончика или нет, неизвестно. Но комментаторы предположили, что краска смывается.

На минувших выходных в сети Instagram было размещено фото с разрисованным Mercedes-Benz G-Class. На машине было написано: "Тварь я беремена" (орфография сохранена). На капоте и сзади авто дублировалось слово "тварь". В подписи к фото говорилось, что произошло это в алматинском аэропорту.