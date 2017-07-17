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"Тварь, я беременна": в Алматы подшутили над владельцем Gelandewagen

17 июля 2017, 10:36

Приятели устроили автовладельцу розыгрыш.

Жесткий розыгрыш устроили молодые люди своему приятелю, расписав его машину, передает Zakon.kz.

На минувших выходных в сети Instagram было размещено фото с разрисованным Mercedes-Benz G-Class. На машине было написано: "Тварь я беремена" (орфография сохранена). На капоте и сзади авто дублировалось слово "тварь". В подписи к фото говорилось, что произошло это в алматинском аэропорту.

Пользователи Интернета живо отреагировали на ситуацию: кто-то жалел девушку, решив, что автовладелец бросил ее в такой ответственный момент, кто-то жалел парня и его машину.



Но, как выяснилось, слова комментаторов были направлены в пустоту, потому что на самом деле роспись машины оказалась розыгрышем. Видео-подтверждение этому уже появилось в Интернете.


Молодой человек со словами: "Рус, это тебе за все ответ" начинает писать на машине. Смывается краска из баллончика или нет, неизвестно. Но комментаторы предположили, что краска смывается.

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