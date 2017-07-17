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Водитель сбил девушку насмерть и попытался скрыться в Алматы

17 июля 2017, 10:39

Он совершил еще одно ДТП буквально через квартал, где его и задержали.

В Алматы водитель БМВ сбив девушку насмерть, попытался скрыться с места ДТП, сообщает МИА «Казинформ».

Предположительно, наезд был совершен за пару метров от пешеходного перехода по ул. Шаляпина, между улицами Момышулы и Саина. Водитель попытался скрыться с места аварии, но совершил еще одно ДТП буквально через квартал, где его и задержали.

Как сообщили сотрудники дорожной полиции, погибшая 1983 года рождения, скончалась до приезда скорой помощи. Сейчас выясняются другие подробности произошедшего.

















Фото: kazinform.kz

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