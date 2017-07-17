Водитель сбил девушку насмерть и попытался скрыться в Алматы
17 июля 2017, 10:39
Он совершил еще одно ДТП буквально через квартал, где его и задержали.
В Алматы водитель БМВ сбив девушку насмерть, попытался скрыться с места ДТП, сообщает МИА «Казинформ».
Предположительно, наезд был совершен за пару метров от пешеходного перехода по ул. Шаляпина, между улицами Момышулы и Саина. Водитель попытался скрыться с места аварии, но совершил еще одно ДТП буквально через квартал, где его и задержали.
Фото: kazinform.kz
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