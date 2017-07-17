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В ДВД Атырауской области - новый заместитель

 

Сегодня личному составу атырауской полиции представили нового заместителя начальника ДВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, им стал полковник Амангельды Берик Амангельдиевич, ранее занимавший должность начальника управления миграционной полиции Атырауской области.

Берик Амангельды на должность заместителя назначен приказом министра внутренних дел, будет курировать службы административной полиции, ОБППРЗ (водная полиция), автоинспекторов и общественную безопасность.

О дальнейшей карьере его предшественника - Шалхарова А. С. - не сообщается.

 

Лев Гузиков

17 июля 2017, 10:43
Источник, интернет-ресурс: Информационный ресурс Атырауской области «ATPress»

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