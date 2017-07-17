Южная Корея предложила КНДР возобновить диалог по военным вопросам
17 июля 2017, 10:56
Идею возобновления диалога между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.
Южная Корея предложила КНДР провести на этой неделе переговоры военных представителей по вопросу снижения напряженности на Корейском полуострове. Также было предложено возобновить диалог по линии обществ Красного Креста. Об этом сообщает Вести.ru со ссылкой на информационное агентство Yonhap.
Переговоры оборонных ведомств предлагается провести 21 июля, а представителей Красного Креста – 1 августа, передает РИА Новости.
Идею возобновления диалога между Южной Кореей и Корейской Народно-Демократической Республикой выдвинул президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время визита в Германию.
Фото: www.vesti.ru
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