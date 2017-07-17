Наталья Коржова возглавила Сетевой финансовый институт

В Санкт-Петербурге на Международном финансовом конгрессе подписано соглашение о создании Сетевого финансового института. Возглавила сетевой финансовый институт президент казахстанской Финансовой академии Наталья Коржова, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Идею создать структуру, которая призвана обеспечить тесные контакты в сфере образования и науки, поднимет эффективность национальных финансовых систем в рамках ЕАЭС, поддержали представители пяти стран - Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана и России. Вместе с образовательной деятельностью, особое внимание будет уделено программам дополнительного образования и повышения квалификации.

«Планируется тесное сотрудничество по разработке и актуализации профессиональных стандартов на финансовых рынках, гармонизации квалификационных требований к специалистам финансовых рынков. Также акцент в работе института будет сделан на разработку квалификационных требований рынков труда стран Евразийского союза и механизмов признания уровней образования и квалификаций», - сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» Коржова.