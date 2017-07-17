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В Астане на ряде улиц отключат электричество

17 июля 2017, 11:26

В столице продолжается капитальный ремонт электросетей.

В Астане продолжается проведение капитального ремонта в электросетях, передает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.

В этой связи 17 июля на некоторых улицах столицы ожидается плановое отключение электричества.


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