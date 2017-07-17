В Астане на ряде улиц отключат электричество
17 июля 2017, 11:26
В столице продолжается капитальный ремонт электросетей.
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