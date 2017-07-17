Среди самовыдвиженцев на пост президента Кыргызстана есть кандидат с уголовным прошлым?

В списке самовыдвиженцев-кандидатов на пост президента Кыргызстане уже 23 гражданина. Об этом сообщает Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на ЦИК КР.





«По состоянию на 15 июля 2017 года в Центральную избирательную комиссию поступили 23 заявления от граждан Кыргызской Республики о самовыдвижении кандидатами на должность президента Кыргызской Республики - Н.Нышанов, О.Текебаев, А.Абдылдаев, Б.Дегенбаев, С.Султанидинов, К.Шаршекеева, Т.Масадыков, О.Бабанов, Р.Карасартова, Турсунбай Бакир уулу, З.Муратбекова, С.Энназаров, С.Абдрахманов, М.Чолпонбаев, К.Чороев, А.Сартаев, К.Бешбаков, И.Трофимов, М.Жумабеков, У.Кочкоров, Н.Мамедов, Р.Джунусов, Шерикул уулу Мирлан.





Отметим, в списке самовыдвиженцев есть пенсионеры и безработные. А также последний кандидат, Шерикул уулу Мирлан, по сообщению некоторых СМИ, имеет судимость по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР.





В ЦИК, куда КирТАГ обратился за разъяснением, не смогли подтвердить или опровергнуть данную информацию.





«Каждый гражданин имеет право выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны. Мы на данном этапе приняли заявление, теперь рабочая группа будет рассматривать заявление кандидата на соответствие согласно законодательству», - сказали в пресс-службе ЦИК КР





«Согласно Конституции, если имеется приговор суда о том, что он осужден, человек не имеет право баллотироваться на пост президента страны. К нам на сегодня поступило заявление от Мирлана Шерикул уулу, но у рабочей группы пока нет справки о его судимости. Мы запросили данную справку, и если подтвердится, что он имел судимость то он, естественно, не имеет право выдвигаться», - прокомментировал один из членов рабочей группы.





Как уже сообщалось, помимо заявлений от самовыдвиженцев, в ЦИК поступило 4 решения политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Кыргызской Республики - Т.Сариев - политическая партия «Ак-Шумкар», Б.Торобаев – политическая партия «Онугуу-Прогресс», Турсунбек Акун – политическая партия «Адам укугу», А.Мадумаров - политическая партия «Бүтүн Кыргызстан». В воскресенье съезд СДПК утвердил единым кандидатом от партии действующего премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.





Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.



