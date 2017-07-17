Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 325,49 (-1,23), USDKZT_TOM - спрос 325,00, CNYKZT_TOD - 48,1100/48,1500

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах принял участие 21 член валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 325,49 тенге за доллар (-1,23 тенге), объем торгов - 73 950 тыс. USD (+3 300 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 325,00 тенге за доллар при отсутствии предложения.

По евро с расчетами T+0 в тенге и в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия котировки отсутствовали.

По китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 48,1100 тенге за юань, предложение - 48,1500 тенге за юань.

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.