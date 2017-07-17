В Алматинской области зафиксировано 20 фактов самовольного занятия земельных участков

В Алматинской области зафиксировано 20 фактов самовольного занятия земельных участков. Об этом на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель управления по контролю за использованием и охраной земель области Аскар Жолдогутов.

По его словам, во исполнение поручения главы государства, управление основной акцент делает на возврате в государственную собственность и вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Всего по результатам проведенного обследования, в области за 2015 - 2016 годы выявлено 331,2 тысяч га неиспользуемых земель. Однако, были приняты соответствующие меры, и 40,2 тысячи га возвращено в государственную собственность, 202,5 тысяч га приступили к использованию, 13,4 тысячи га состоят на учете как безхозяйное имущество.

Помимо сельскохозяйственных земельных участков, управление контролирует и самовольно занятые государственные участки, которые тоже прошли инспекционную проверку.

«Результаты проведенных работ показали, что за первое полугодие 2017 года в Алматинской области было установлено 20 фактов самовольного занятия земельных участков, общая площадь которых составила 143,6 га. По данным правонарушениям были приняты административные меры в виде штрафов на общую сумму 5 785 950 тенге, выданы предписания по устранению нарушений. Возврат самовольно занятых земельных участков находится на контроле управления», - сказал Аскар Абдуллаевич.