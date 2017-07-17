Ибрагимович отказался от рекордного контракта ради "Манчестер Юнайтед"
17 июля 2017, 11:42
В прошлом сезоне Ибрагимович провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.
Шведский нападающий Златан Ибрагимович отказался от перехода в клуб американской лиги "Лос-Анджелес Гэлакси", поскольку рассчитывает вернуться в английский "Манчестер Юнайтед", сообщает "Чемпионат" со ссылкой на Calciomercato.
Калифорнийский клуб предложил шведу контракт с зарплатой 7,7 миллиона долларов в год. Если бы Ибрагимович принял предложение, то стал бы самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Однако 35-летний форвард продолжает восстанавливаться после травмы колена и рассчитывает на новый контракт с "МЮ"
В прошлом сезоне Ибрагимович провел в АПЛ 28 матчей, забил 17 голов и отдал пять результативных передач. Златан выиграл с "Юнайтед" Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы.
Фото: fc-metalist.com
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