На базе учебного центра Военного института Сухопутных войск ВС РК прошли ротно-тактические учения

С курсантами третьего курса Военного института Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан в Алматы прошли ротно-тактические учения с боевой стрельбой , передает пресс-служба МО РК.





Основная цель данных учений - совершенствование и закрепление практических навыков курсантов в должностях командиров роты, взводов и отделений по организации инженерного оборудования и маскировки опорного пункта, в организации обороны и управления штатными и приданными подразделениями в оборонительном бою.





В ходе выполнения учебно-боевых задач, обозначенных сценарием учений, курсанты выполнят стрельбы из вооружения танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и штатного оружия. Это отличная практика для будущих офицеров, которым после поступления на службу в войска предстоит командовать подразделениями, организовывать и проводить войсковые действия различного масштаба и практические занятия с личным составом, а также самостоятельно принимать важные стратегические решения.





На данных ротно-тактических учениях была создана реальная боевая и тактическая обстановка. Каждый будущий командир на учебных точках постиг азы организации оборонительного боя, связи в обороне, эксплуатации вооружения, а также обеспечения боеприпасами и организации питания в обороне.



