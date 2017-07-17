На базе учебного центра Военного института Сухопутных войск ВС РК прошли ротно-тактические учения
17 июля 2017, 11:43
Это отличная практика для будущих офицеров.
С курсантами третьего курса Военного института Сухопутных войск Вооруженных Сил Республики Казахстан в Алматы прошли ротно-тактические учения с боевой стрельбой, передает пресс-служба МО РК.
Основная цель данных учений - совершенствование и закрепление практических навыков курсантов в должностях командиров роты, взводов и отделений по организации инженерного оборудования и маскировки опорного пункта, в организации обороны и управления штатными и приданными подразделениями в оборонительном бою.
В ходе выполнения учебно-боевых задач, обозначенных сценарием учений, курсанты выполнят стрельбы из вооружения танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и штатного оружия. Это отличная практика для будущих офицеров, которым после поступления на службу в войска предстоит командовать подразделениями, организовывать и проводить войсковые действия различного масштаба и практические занятия с личным составом, а также самостоятельно принимать важные стратегические решения.
На данных ротно-тактических учениях была создана реальная боевая и тактическая обстановка. Каждый будущий командир на учебных точках постиг азы организации оборонительного боя, связи в обороне, эксплуатации вооружения, а также обеспечения боеприпасами и организации питания в обороне.
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