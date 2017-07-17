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В Алматы прощаются с великим актером Владимиром Толоконниковым

17 июля 2017, 11:54

Похороны Толоконникова состоятся завтра в Москве на Троекуровском кладбище.

В Алматы в Государственном театре имени М. Ю. Лермонтова проходит прощание с Владимиром Толоконниковым, сообщает BNews.kz.

Памятное прощание в родном городе Владимира Толоконникова - Алматы проходит для друзей, коллег и многочисленных поклонников творчества актера.





В числе пришедших была и двоюродная племянница актера Галина Юркова. Вспоминая Владимира Толоконникова, она отмечает, что актер всегда был преданным своей работе.



«Мой дядя был очень талантливым человеком, добрым, всегда веселый. Конечно, с родственниками он встречался очень редко, так как у него была очень напряженная работа, постоянные перелеты. Он был очень талантливым, так как, когда он читал роли, он практически всегда в них вживался. Он был замечательным человеком, о котором можно говорить очень много. В нашей памяти он будет жить, пока бьется наше сердце», - сказала племянница Владимира Толоконникова Галина Юркова.

Десятки людей с самого утра несут цветы, чтобы возложить их к фотографии знаменитого Шарикова, которую установили в холле театра имени Лермонтова. Именно здесь Толоконников в свое время сыграл более трех сотен ролей.









Как отметил директор театра имени Лермонтова, сегодня каждый с прискорбием отнесся к трагической ситуации, не мог сдерживать слез и добрых слов-воспоминаний о великом актере. Люди также могли оставить свои слова, адресованные Владимиру Толоконникову, в книге памяти.







Напомним, в ночь с 15 на 16 июля в Москве умер Владимир Толоконников. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил сын актера - Иннокентий. Похороны Толоконникова состоятся завтра в Москве на Троекуровском кладбище. У Толоконникова осталось двое сыновей, которые проживают в Москве.

Фото: Bnews.kz


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