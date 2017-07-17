Состоялось расширенное заседание коллегии Комитета внутреннего государственного аудита по итогам первого полугодия и антикоррупционной деятельности

С отчетами о проведенной работе выступили руководители 16 территориальных подразделений Комитета.

Содержательными были также доклады по антикоррупционной деятельности представителей Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета РК, Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции, Службы экономических расследований Комитета государственных доходов МФ РК.

По вопросам взаимодействия с Комитетом и четкого разъяснения законодательств выступили директор департамента методологии бухгалтерского учета и аудита Арман Бектурова и директор департамента бюджетного законодательства Зайфун Ерназарова.

Об антикоррупционной политике за первое полугодие текущего года в разрезе территориальных подразделений Комитета проинформировала заместитель председателя Комитета Шолпан Шайназарова, об итогах госаудита и взаимодействии Комитета с органами прокуратуры и уголовного преследования за первое полугодие текущего года - заместитель председателя Комитета Берик Нажмиденов.

Руководители управления аудита государственного сектора № 1 Габдулкамит Тулешов и управления аудита государственного сектора № 2 Жумахан Шалкенов выступили по централизованным заданиям Комитета по поручению Президента и Правительства РК.

Руководитель управления рисков Комитета Владимир Магай остановился на конкретных фактах выявления камеральным контролем нарушений, в свою очередь, камеральный контроль является одной из основных функций Комитета внутреннего государственного аудита МФ РК.

По вопросам контроля качества проводимых аудитов территориальными подразделениями Комитета выступила руководитель управления контроля качества Динара Курмангалиева. Она порекомендовала руководителям территориальных подразделений организовать семинары по улучшению контроля качества проводимых аудитов.

По итогам заседания коллегии председатель Комитета Аниятолла Сарсенов дал ряд поручений руководителям управлений и территориальных подразделений для исполнения в срок.