В Алматы начали второй этап гидравлических испытаний теплосетей
17 июля 2017, 12:05
В период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
В Алматы продолжаются работы по подготовке городского теплокомплекса к следующему отопительному сезону. «Алматинские тепловые сети» предупреждают о возможном выходе теплоносителя на поверхность, сообщает Zakon.kz.
«На период испытаний все оперативные службы переводятся на особый режим работы. В режиме постоянной готовности работают оперативные бригады ТОО «Алматинские тепловые сети». Все выявленные повреждения устраняются в оперативном режиме», - говорится в сообщении компании.
При этом отмечается, что в период проведения гидравлических испытаний горячее водоснабжение будет полностью сохранено.
Как сообщалось ранее, испытания проводятся для оценки состояния оборудования теплосетей, выявления образовавшихся в ходе прошедшего отопительного периода скрытых дефектов и потенциально ненадежных участков трубопроводов.
В случае возникновения нештатной ситуации (выброс воды, пар) не следует предпринимать самостоятельных действий, а сообщить о произошедшем в аварийно-диспетчерскую службу ТОО «АлТС» по телефону: 378-06-65.
Правила безопасности при порыве теплосетей
1. Не приближайтесь к месту парения!
2. Если место дефекта огорожено, не заходите за ограждение, предупреждающие знаки, линию оцепления.
3. Не пытайтесь пройти или проехать по затопленным улицам и тротуарам – в облаках пара под слоем воды промоину не увидеть.
4. Не подходите к автомобилю, если он припаркован в зоне разлива. Под асфальтом может находиться промоина с кипятком диаметром до 10 метров.
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