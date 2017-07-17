Что такое коррупция?

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации государства. Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные уменьшить коррупционные проявления в государстве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в коррупции. Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию коррупции, оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?

Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других правонарушений.

Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На сегодняшний день существует четкое определение понятия «коррупция», установленное законом.

Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо должностного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды - он становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения бытовых вопросов не противоречит собственному мировоззрению, нравственным ограничениям.

СУЩНОСТЬ КОРРУПЦИИ

Коррупция не появляется в обществе в одночасье. Сущность коррупции проявляется в тех социальных явлениях, с которыми она глубоко взаимосвязана. К их числу относятся правовой нигилизм и недостаточная правовая грамотность граждан, низкая гражданская позиция граждан.

Вот некоторые источники коррупции: неэффективное и несправедливое распределение и расходование материальных и нематериальных благ, снижение эффективности деятельности государственных и муниципальных органов, замедление темпов экономического роста, снижение уровня доверия к власти и другое.

УЧАСТНИКИ КОРРУПЦИИ

В коррупционном процессе всегда участвуют две стороны: взяткодатель и взяткополучатель.

Взяткодатель - лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в обмен на возможность пользоваться его полномочиями в своих целях. Выгодой могут быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным условием является наличие у взяткополучателя распорядительных или административных функций.

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, государственный и муниципальный служащий, который возмездно осуществляет свои полномочия для определенного лица (круга лиц). От него могут ожидать исполнения, а также неисполнения его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он может выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования другими лицами, используя свое положение, влияние и власть.

Даже без проведения глубокого социально-экономического исследования очевиден ряд объективных причин существования коррупции в нашей стране.

В настоящее время среди населения имеется достаточно большая группа граждан, которые предпочитают расценивать коррупцию как нечто само собой разумеющееся.

Человек, дающий или берущий взятку, получает сиюминутную выгоду. Как правило, взяткодатель или взяткополучатель не думает о том, какими последствиями для него самого это может обернуться.

Рано или поздно встанет вопрос о законности совершенных действий, легальности полученного дохода.

ФОРМЫ КОРРУПЦИИ

1. Взятка

Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взятка - это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, льготы, социальные выгоды, полученные за осуществление или неосуществление должностным лицом своих полномочий, тоже являются предметом взятки.

Взяточничеством признается передача и получение материальных ценностей, как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные действия.

2. Злоупотребление полномочиями

Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного положения вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящее за пределы его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных интересов общества.

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации.

3. Коммерческий подкуп

Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие «коррупция».

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего (оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации.

4. Взятка и подарок

Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. Если у вас есть знакомый - должностное лицо, и вы хотите сделать ему подарок, то вы должны знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением им должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д.

Ведущий специалист

специализированного межрайонного суда

по уголовным делам Актюбинской области Райхан Жакина