Министр информации поделился трогательным роликом о волонтерах
17 июля 2017, 12:39
В ролике представлены люди разных возрастов, которые посвятили свое свободное время различной благотворительной деятельности.
Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев опубликовал в соцсети социальный ролик о волонтерах, сообщает Zakon.kz.
«Этот социальный ролик посвящен всем волонтерам Казахстана, своим беззаветным трудом, делающим наш мир лучше», - написал Д.Абаев на своей странице в Facebook.
В ролике представлены люди разных возрастов, посвятившие свое свободное время благотворительной деятельности: кто-то помогает пожилым, кто-то ухаживает за животными, развлекает больных детей и т.д..
«Все начинается с тебя», - говорится в девизе ролика.
Напомним, ранее Д.Абаев сообщал, что министерство приступило к созданию базы социальных роликов. Первый ролик, опубликованный на телеканале «Хабар», призывает чаще навещать своих родителей. В ролике бизнесмен отменяет все важные переговоры после звонка бабушки и приезжает к ней.
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