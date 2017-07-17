Министр информации поделился трогательным роликом о волонтерах

В ролике представлены люди разных возрастов, посвятившие свое свободное время благотворительной деятельности: кто-то помогает пожилым, кто-то ухаживает за животными, развлекает больных детей и т.д..

«Все начинается с тебя», - говорится в девизе ролика.

Напомним, ранее Д.Абаев сообщал, что министерство приступило к созданию базы социальных роликов. Первый ролик, опубликованный на телеканале «Хабар», призывает чаще навещать своих родителей. В ролике бизнесмен отменяет все важные переговоры после звонка бабушки и приезжает к ней.



