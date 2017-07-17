Машина перевернулась на оживленном перекрестке в Астане
17 июля 2017, 12:40
Причины происшествия выясняются.
Машина перевернулась на оживленном перекрестке в Астане, сообщает Sputnik Казахстан.
ДТП с участием легкового автомобиля произошло в понедельник на перекрестке улицы Керей, Жанибек хандар и проспекта Кабанбай батыра.
В пресс-службе столичного ДВД обещали позже предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего.
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