В Алматинской области открылся еще один завод по производству газоблоков

Начинающая предпринимательница Динара Искакова, решила заняться именно этим бизнесом. Ведь что может быть лучше отечественного товара при возведении жилых и иных объектов?





Производят блоки на заводе в городе Текели, а делают их на российском оборудовании. Однако для сырья используются местные материалы, такие как цемент, песок, алюминиевая пудра и другие компоненты. Небольшой вес, объясняют работники, обеспечивает простоту укладки, при этом материал обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Ежедневно завод производит 32 кубических метра материала. Готовую работу продают для возведения зданий, различного размера и назначения. Начиная от небольших безкаркасных загородных домов, до небоскребов, торговых и развлекательных комплексов.





- В 2015 году мы получили кредит по государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020». После чего в филиале Палаты нам разработали бизнес-план по организации производства газоблока и до сегодняшнего времени сопровождали наш проект. Толчком при открытии бизнеса стали слова Президента Нурсултана Назарбаева, что строительный сектор должен стать драйвером развития отечественной экономики. Скажу, что было нелегко, но мы справились, - говорит Динара Искакова.





Для предпринимательницы это первый и успешный бизнес-проект. Ранее, она работала в государственной службе. Но два года назад решила открыть семейное дело. Для этого они с супругом работали над проектом днем и ночью. Потому как у них была мечта оснастить строительными материалами соотечественников. И как видим, их мечта воплотилась в реальность.





- Считаю, что наше предприятие принесет пользу гражданам, а также внесет свой вклад и в экономику нашей области. Самое главное мы уделяем большое внимание качеству товара. Так как любое строительство должно быть на высшем уровне. Потому что от этого зависят жизни людей,- считает бизнесвумен Динара Искакова.





Новое предприятие, не только обеспечивает отечественный рынок газоблоками высокого качества, но и предоставляет жителям дополнительные рабочие места. Так на заводе на совесть трудятся шесть человек. Подчеркнем, что они все прошли специальное обучение.

На данный момент первые газоблоки уже применяются в строительстве частного сектора. Клиенты отмечают хорошее качество и приемлемые цены на продукцию.





В дальнейших планах предпринимательницы расширение производства и поиск новых рынков сбыта.







