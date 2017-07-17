В Талдыкоргане проходит акция «Буккроссинг»

Уже на протяжении недели талдыкорганцы увеличивают свой багаж литературных знаний, с помощью акции «Буккроссинг», которая в Алматинской области проходит впервые , сообщает корреспондент , сообщает корреспондент zakon.kz.





Буккроссинг – это библиотека путешествующих книг. Цель данной акции в том что, горожанин, прочитав книгу, оставляет ее в специально отведенных местах, чтобы и другие жители могли ее прочесть. Главное, чтобы человек взявший книгу, после прочтения вернул или принес взамен свою книгу. Подчеркнем, что кроме литературных изданий можно принести газеты и журналы.





Красные книжные полки установлены в самых оживленных местах Талдыкоргана: в парке «Жастар», на новой набережной реки «Каратал» и на центральном Арбате. Здесь можно найти издания на любой вкус. В "книговороте" представлены более 700 различных книг. Отметим, что в каждую из них вложена памятка и индивидуальный код.









График работы буккроссинг-зон с раннего утра до позднего вечера. Любой желающий может взять книгу в удобное ему время. Кроме того, возле стеллажа дежурят специалисты, которые примут книгу, или наоборот, помогут сделать правильный выбор, порекомендовав соответствующую литературу.





Инициатором такого полезного проекта являются областные управления: по развитию языков, внутренней политики и по вопросам молодежной политики.





- Главная цель мероприятия – реализация программной статьи Елбасы «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». Французский писатель Дени Дидро говорил: «Человек перестает мыслить, когда перестает читать», поэтому мы организовали такую акцию. Все желающие могут воспользоваться бесплатной библиотекой и читать под открытым небом, - сказал руководитель управления по развитию языков Алматинской области Айдар Башбаев.





Мы уверены, что у каждого в доме найдутся книжки, которые можно положить на эти полку, взамен на другие. Ведь не зря же говорят, что книги «живут» пока их читают.





- Буккроссинг это ответ электронным книгам. Я уже не впервые хожу сюда. Уже успела прочесть несколько книг. Мне очень понравилась сама идея этого проекта, так как старые книги пылятся на полках, а теперь у них появляются новая читательская аудитория, что очень радует. Это мероприятие своего рода, замена интернету. Теперь можно ни без каких трудностей в общественном месте взять книги и отдыхать, погружаясь в мир художественной литературы, - поделилась с нами своим мнением книголюб Меруерт.



