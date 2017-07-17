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В Атырау мошенница собирала с родителей по 55 тысяч тенге на выпускной

17 июля 2017, 12:54

Дело было прекращено в связи с примирением сторон.

В Атырау мошенница собирала с родителей по 55 тысяч тенге на выпускной. Женщине удалось обмануть 16 человек, сообщает корреспондент портала "Мой Город".

В пресс-службе суда Атырауской области рассказали, что жительница Атырау, обещая потерпевшим организовать школьный вечер, получила от каждого деньги в размере 55 000 тенге и исчезла. В результате причинила ущерб 16 потерпевшим.

- На судебном заседании подсудимая показала, что с потерпевшими примирилась, причиненный ущерб возместила, потерпевшие ее простили. По данному пункту дело было прекращено в связи с примирением сторон, - сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.

Кроме того, мошенница пообещала посодействовать в получении квартиры как малообеспеченной семье и попросила за свои услуги 1,2 млн тенге.

Суд признал женщину виновной по статье 190 УК РК - "Мошенничество". Однако применив амнистию в связи с 25-летием независимости срок сократили до двух лет окончательно с конфискацией имущества и отсрочкой на 3 года в связи с тем, что на иждивении женщины находятся дети.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: mgorod.kz

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