Об изменениях порядка исчисления и уплаты налога на имущество и земельного налога с физических лиц с 2017 года
ДГД по Костанайской области напоминает, что в связи с внесенными изменениями в статьи 391 и 409 Налогового кодекса исчисление земельного налога с физических лиц и налога на имущество по физическим лицам будет производиться органами государственных доходов не позднее 1 июля года, следующего за отчетным налоговым периодом. При этом уплата в бюджет налогов будет производиться не позднее 1 октября года, следующего за отчетным налоговым периодом.
Таким образом, данные налоги за 2017 год будут исчисляться и уплачиваться в 2018 году.
В подпункт 3) пункта 2 статьи 403 Налогового кодекса внесены изменения, в соответствии с которыми инвалиды III группы будут освобождаться от уплаты налога на имущество физических лиц в пределах 1500-кратного размера МРП (3 403 500 тенге) от общей оценочной стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.
Между тем, поправками в пункт 3 статьи 404 Налогового кодекса установлено, что при регистрации недвижимого имущества, находящегося в общей совместной собственности, по которым государственная регистрация прав собственности, производится после 31 декабря 2016 года, необходимо указывать ответственное лицо за уплату налога, выбранное по согласованию собственников.
Статьей 661-1 Налогового кодекса определен порядок информирования физических лиц об исчисленных органами государственных доходов суммах налоговых обязательств по налогу на имущество, земельному налогу и налогу на транспортные средства путем:
1) размещения на интернет-ресурсах органов государственных доходов;
2) указания в документах, применяемых для расчетов поставщиком коммунальных услуг;
3) направления на адреса электронной почты налогоплательщика;
4) направления СМС-сообщения на номера сотовых телефонов, представленные налогоплательщиком.
Для этих целей статья 13 Налогового кодекса дополнена пунктом 2-1, в соответствии с которым с 1 января 2017 года налогоплательщикам дано право представить в орган государственных доходов сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.
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