В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле казахстанцу обойдется в $25–40.

Казахстанские туристы предпочитают Иссык-Куль отечественным курортам. Об сообщает Об сообщает КирТАГ





Казахстанские журналисты делают вывод, что Иссык-Куль «выигрывает бой за казахстанского туриста».





Одним из моментов в том, что отдых на Иссык-Куле обойдется казахстанцу дешевле: стоимость дня в небольших гостевых домах обходится в 1 тыс. сомов - $14 с трехразовым питанием. Без питания номер можно найти за 350 сомов - около $5. В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле обойдется в $25–40





Да и проще добраться до кыргызской Ривьеры из Алматы на туристическом автобусе – дорога займет около восьми часов. На машине без пробок и задержек на таможне можно добраться за шесть часов», - пишет издание.





Отмечается, что американский журнал Forbes в декабре 2016-го включил Кыргызстан в свой рейтинг.



