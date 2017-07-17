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Иссык-Куль «выигрывает бой за казахстанского туриста»

17 июля 2017, 13:36

В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле казахстанцу обойдется в $25–40.

Казахстанские туристы предпочитают Иссык-Куль отечественным курортам. Об сообщает КирТАГ.

Казахстанские журналисты делают вывод, что Иссык-Куль «выигрывает бой за казахстанского туриста».

Одним из моментов в том, что отдых на Иссык-Куле обойдется казахстанцу дешевле: стоимость дня в небольших гостевых домах обходится в 1 тыс. сомов - $14 с трехразовым питанием. Без питания номер можно найти за 350 сомов - около $5. В самом массовом среднем сегменте день на Иссык-Куле обойдется в $25–40

Да и проще добраться до кыргызской Ривьеры из Алматы на туристическом автобусе – дорога займет около восьми часов. На машине без пробок и задержек на таможне можно добраться за шесть часов», - пишет издание.

Отмечается, что американский журнал Forbes в декабре 2016-го включил Кыргызстан в свой рейтинг.

Фото: Comode.kz

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