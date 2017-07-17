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Приграничное сотрудничество обсуждено замминистрами внутренних дел Казахстана и Узбекистана

 

В г.Ташкенте (Узбекистан) завершилась двусторонняя встреча Первого заместителя министра внутренних дел Казахстана Марата Демеуова и Первого заместителя министра внутренних дел Узбекистана Даврон Назармухамедова по вопросам приграничного сотрудничества.

Во встрече также приняли участие руководители структурных подразделений центральных аппаратов министерств, а также приграничных областных органов внутренних дел двух государств.

В ходе мероприятия обсуждены перспективы и приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в приграничных регионах.

Кроме того, главами делегаций утвержден План мероприятий

по взаимодействию ДВД Южно-Казахстанской области МВД Казахстана и УВД Джизакской, Сырдарьинской и Ташкентской областей МВД Узбекистана по противодействию преступности на 2017-2018 годы, предусматривающий совместные организационные и практические меры.

По итогам мероприятия достигнута договоренность о проведении рабочих встреч министерств внутренних дел Казахстана и Узбекистана

на регулярной основе.

17 июля 2017, 13:37
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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