В китайской соцсети запретили упоминать Винни Пуха

В китайском сегменте Интернета начали борьбу с Винни Пухом. Изображения известного героя советских мультфильмов запрещены в популярной соцсети Sina Weibo





Администрация китайского сервиса микроблогов Sina Weibo, который является своеобразным аналогом Twitter, пытается пресечь любые упоминания о плюшевом медведе, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Так, при попытке написать слово «Винни Пух» на китайском на экране появляется фраза «нелегальный контент». Также несколько GIF-изображений с медвежонком были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.





Журналистам не удалось получить комментариев от представителей Sina Weibo. Известно, что власти страны официально не объявляли о новых мерах регулирования в Интернете.





Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни Пуха связан с тем, что ранее блогеры часто сравнивали его друга Пятачка с председателем КНР Си Цзиньпином



