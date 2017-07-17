В китайской соцсети запретили упоминать Винни Пуха
17 июля 2017, 13:43
Журналистам не удалось получить комментариев от представителей Sina Weibo.
В китайском сегменте Интернета начали борьбу с Винни Пухом. Изображения известного героя советских мультфильмов запрещены в популярной соцсети Sina Weibo, сообщает телеканал НТВ.
Администрация китайского сервиса микроблогов Sina Weibo, который является своеобразным аналогом Twitter, пытается пресечь любые упоминания о плюшевом медведе, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Так, при попытке написать слово «Винни Пух» на китайском на экране появляется фраза «нелегальный контент». Также несколько GIF-изображений с медвежонком были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.
Журналистам не удалось получить комментариев от представителей Sina Weibo. Известно, что власти страны официально не объявляли о новых мерах регулирования в Интернете.
Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни Пуха связан с тем, что ранее блогеры часто сравнивали его друга Пятачка с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: fishki.net
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