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В китайской соцсети запретили упоминать Винни Пуха

17 июля 2017, 13:43

Журналистам не удалось получить комментариев от представителей Sina Weibo.

В китайском сегменте Интернета начали борьбу с Винни Пухом. Изображения известного героя советских мультфильмов запрещены в популярной соцсети Sina Weibo, сообщает телеканал НТВ.

Администрация китайского сервиса микроблогов Sina Weibo, который является своеобразным аналогом Twitter, пытается пресечь любые упоминания о плюшевом медведе, пишет РИА Новости со ссылкой на Financial Times. Так, при попытке написать слово «Винни Пух» на китайском на экране появляется фраза «нелегальный контент». Также несколько GIF-изображений с медвежонком были удалены из китайского сервиса обмена сообщениями WeChat.

Журналистам не удалось получить комментариев от представителей Sina Weibo. Известно, что власти страны официально не объявляли о новых мерах регулирования в Интернете.

Наблюдатели, опрошенные изданием, полагают, что запрет на упоминание Винни Пуха связан с тем, что ранее блогеры часто сравнивали его друга Пятачка с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: fishki.net

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