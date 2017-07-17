Пассажирская ГАЗель врезалась в трактор в Акмолинской области, 3 человека погибли
17 июля 2017, 13:44
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими начато досудебное расследование.
16 июля на автодороге Атбасар - Державинск произошло смертельное ДТП, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.
Авария произошла недалеко от с. Кийма Жаксынского района. Как установили полицейские, 50-летний водитель автомашины марки «ГАЗель», не соблюдая скоростной режим, допустил столкновение с попутным трактором «МТЗ 80» с прицепом, в котором находилось сено.
"В результате ДТП на месте происшествия скончались трое жителей Аркалыка: двое мужчин, 66 и 57 лет, и 53-летняя женщина. Кроме того, в лечебное учреждение с травмами различной степени тяжести доставлены 9 человек, в том числе несовершеннолетний, 2009 года рождения", - сообщили в полиции.
По факту дорожно-транспортного происшествия полицейскими начато досудебное расследование по ст. 345 ч.4 УК РК, назначены ряд экспертиз.
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