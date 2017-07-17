Ключевые навыки успешного человека

Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно.

22 июля у жителей и гостей города Астаны будет отличная возможность расширить свои знания и получить новые практические навыки для позитивных изменений в финансовой сфере.





Только для жителей и гостей Астаны, пройдут семинары по финансовой грамотности, на которых специалисты Банка Хоум Кредит помогут разобраться с любыми вопросами по личным финансам, определить финансовые цели, расставить их в порядке приоритетности и дать оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара с профессиональным сертифицированным коучем позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом, уверено управлять своими средствами.





В программе семинара рассматриваются актуальные вопросы для каждого человека:

- Эффективное планирование и управление личными деньгами

- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?

- Секреты богатых и успешных людей

- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?

- Персональная кредитная история. Как ею управлять?

- Важность страхования. За и Против!





Записаться на семинар можно здесь: https://goo.gl/forms/1rZMJIwMzoXs6i352





Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно. Если вы научитесь выполнять правила финансовой грамотности, будете соблюдать финансовую дисциплину, то удивитесь, как изменится ваша жизнь. Полученные практические навыки помогут вам на пути к финансовому успеху.