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Ключевые навыки успешного человека

17 июля 2017, 13:54

Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно.

22 июля у жителей и гостей города Астаны будет отличная возможность расширить свои знания и получить новые практические навыки для позитивных изменений в финансовой сфере.

Только для жителей и гостей Астаны, пройдут семинары по финансовой грамотности, на которых специалисты Банка Хоум Кредит помогут разобраться с любыми вопросами по личным финансам, определить финансовые цели, расставить их в порядке приоритетности и дать оценку реальности их достижения. Расширенная программа семинара с профессиональным сертифицированным коучем позволит расставить новые акценты в управлении бюджетом, уверено управлять своими средствами.

В программе семинара рассматриваются актуальные вопросы для каждого человека:
- Эффективное планирование и управление личными деньгами
- Где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?
- Секреты богатых и успешных людей
- Банковские продукты. Как разобраться в их разнообразии?
- Персональная кредитная история. Как ею управлять?
- Важность страхования. За и Против!

Записаться на семинар можно здесь: https://goo.gl/forms/1rZMJIwMzoXs6i352

Быть финансово грамотным – это не только выгодно и престижно, это интересно. Если вы научитесь выполнять правила финансовой грамотности, будете соблюдать финансовую дисциплину, то удивитесь, как изменится ваша жизнь. Полученные практические навыки помогут вам на пути к финансовому успеху.

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