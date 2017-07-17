В Павлодаре во время розыгрыша сгорели два автомобиля

Сначала загорелся Mitsubishi Montero, затем огонь перекинулся на соседний Mersedes Веnz.

В Павлодаре на парковке во время розыгрыша магазина «12 месяцев» сгорели два автомобиля , передает корреспондент , передает корреспондент pavlodarnews.kz





ЧП произошло возле торговой точки по адресу Жаяу Мусы, 1. Сначала загорелся Mitsubishi Montero, затем огонь перекинулся на соседний Mersedes Веnz.





Как утверждают очевидцы, потушить горящие авто сразу было проблематично из-за большого количества припаркованных в этом районе машин. В момент пожара разыгрывался миллион тенге.





Как пояснили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, причина возгорания и ущерб еще уточняются.





- В воскресенье произошло горение в моторном отсеке резино-технических изделий, передних фар, бампера автомобиля Mitsubishi Montero 2000 года выпуска на площади двух квадратных метров, горение заднего габарита, бампера автомобиля «Mersedes Веnz Е 240» 2002 года выпуска на половине квадратного метра. В тушении была задействована одна единица техники, - рассказали в пресс-службе.



