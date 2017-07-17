Назарбаева наградили Орденом Изабеллы Католической

В Астане прошла церемония награждения Президента Казахстана Орденом Изабеллы Католической

От имени Короля Испании Фелипе VI председатель Конгресса депутатов Королевства Испания Ана Пастор наградила Нурсултана Назарбаева Орденом Изабеллы Католической.





«В знак высокой королевской оценки его превосходительства господина Нурсултана Назарбаева, Президента Республики Казахстан награждаю Вас Орденом Изабеллы Католической», - говорится в королевском указе.

глава государства поблагодарил Короля Испании Фелипе VI и Ану Пастор за столь высокую награду, отметив наличие доверительных и дружественных отношений между Казахстаном и Испанией.





«С Королевством Испания у нас давние связи с первых дней нашей независимости. Мы построили доверительные двусторонние отношения. Все эти годы Казахстан ощущает поддержку Испании. Король Фелипе VI посетил Казахстан с официальным визитом и принял участие в открытии международной выставки «ЭКСПО-2017». Это было большой честью для нас», - сказал Президент Казахстана.





Нурсултан Назарбаев подчеркнул намерения Казахстана продолжить плодотворное сотрудничество с Испанией как в политике, так и в различных секторах экономики.





В завершение церемонии Президент Казахстана передал Королю Фелипе VI слова искренней благодарности и пожелал ему успехов в его детальности во благо испанского народа.