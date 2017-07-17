Незаконно осужденный алматинец взыскал с государства 5,7 миллиона тенге

Согласно материалам дела, истец гр. С. Я. был задержан в октябре 2013 года по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам в июне 2014 года он был осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционной судебная коллегия в сентябре 2014 года приговор оставила без изменения.



