Незаконно осужденный алматинец взыскал с государства 5,7 миллиона тенге
17 июля 2017, 14:11
Через два года после приговора дело закрыл следователь за отсутствием состава преступления.
Незаконно осужденный к 15 годам алматинец взыскал с государства 5,7 миллиона тенге, сообщает Sputnik Казахстан.
Согласно материалам дела, истец гр. С. Я. был задержан в октябре 2013 года по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам в июне 2014 года он был осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Апелляционной судебная коллегия в сентябре 2014 года приговор оставила без изменения.
После мужчина продолжил доказывать свою невиновность, в августе 2015-го постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда постановление апелляционной судебной коллегии было отменено с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной коллегии Алматинского городского суда Алматы в ином составе.
Уже в 2016 году апелляционная коллегия горсуда отменила приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы от 27 июня 2014 года с направлением дела на дополнительное расследование.
В результате в июне 2016 года следователь УВД Турксибского района Алматы вынес постановление о прекращении уголовного преследования в отношении истца за отсутствием в его действиях состава преступления.
Таким образом, судом установлено, что истец С. Я. был незаконно задержан и осужден, находился в местах лишения свободы, пробыв 2 года 5 месяцев и 7 дней, то есть 890 суток.
Истец просил суд взыскать материальный ущерб в сумме 3 551 981 тенге и моральный ущерб в сумме 50 миллионов тенге.
Суд вынес решение о взыскании ущерба, причиненного в результате незаконного задержания и осуждения, удовлетворить частично.
"Взыскать с министерства финансов Республики Казахстан в пользу гр. С. возмещение материального ущерба в сумме 2 362 397 тенге и судебных расходов в сумме 340 000 тенге, а также возмещение морального ущерба в сумме 3 000 000 тенге. В удовлетворении иска в остальной части отказать", — говорится в решении.
Стоит отметить, что на данный момент истец подал апелляционную жалобу.
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