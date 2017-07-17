Заслуженные деятели Казахстана рассказали о Владимире Толоконникове

Он был человеком-звездой, гением и блистательным во всех отношениях.

Владимир Толоконников был человеком-звездой, гением и блистательным во всех отношениях. Именно так сегодня отзываются о нем коллеги, проработавшие долгие годы с актером на одной сцене. Свои прощальные слова в адрес талантливого артиста театра и кино высказали его друзья, коллеги и поклонники его творчества, пришедшие на памятное прощание в театр имени М. Ю. Лермонтова в Алматы , сообщает , сообщает BNews.kz





В этот день слова скорби в связи с потерей выразил первый заместитель председателя партии «Нұр Отан» Мухтар Кул-Мухаммед, который направил сегодня письмо для родных и близких актера.









«Примите мои глубокие соболезнования в связи со смертью Владимира Алексеевича. Это невосполнимая утрата для казахстанской культуры. Все знали его как талантливейшего актера, настоящего профессионала своего дела, очень обаятельного, доброго человека. Его творчество навеки сохранится в памяти многих поколений благодарных зрителей. Скорбим вместе с вами», - зачитал представитель партии письмо первого заместителя председателя партии «Нұр Отан» Мухтара Кул-Мухаммеда.

Для коллег Владимир Толоконников всегда был и останется человеком с большим сердцем, открытой душой и вечно сияющей улыбкой на лице. Его близкий друг и коллега Геннадий Балаев, выступая со своим словом, отметил, что для актера Алматы всегда был родным городом и, несмотря на то, что когда-то он построил свою карьеру в Москве, он прожил прекрасную жизнь в своем родном городе.









«Когда имеем, не ценим, а, потерявши, плачем. На то время была прекрасная песня: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес – Советский Союз». Вот она сейчас для нашего поколения так актуальна. Для нас, актеров, Москва всегда была меркой карьеры. Может, надо было сразу после фильма «Собачье сердце» уезжать в Москву. Но, наверное, он поступил правильно. Он сам говорил, что не уехал в Москву насовсем. Он родился здесь (в Алматы. – Прим. ред.) и прожил прекрасный творческий путь. Я больше всех в этом театре был рядом с ним, потому что многие из вас видели передачу «Толобайки», которая транслировалась и в Москве, и в Петербурге, и в Израиле, и в Америке. Сколько мы с ним сыграли ролей, сколько образов. Мы счастливы, что мы с ним отстоялись и прожили свою жизнь в Алматы. Толоконников прожил прекрасную творческую жизнь, он ушел, когда мог еще что-то сделать для кинематографа. Самое замечательное, что теперь этот потрясающий фильм «Собачье сердце», вы всегда будете вспоминать с улыбкой. Поэтому вспоминайте нас, артистов, с улыбкой. Слава ему, нашему алматинскому гениальному актеру», - сказал Геннадий Балаев.

Друг актера Андрей Ткаченко навсегда запомнит его как человека с непростым характером, но в то же время понимающего и поддерживающего его близкого друга. Произнося речь, Ткаченко, как и многие, не смог сдержать слез.









«Очень тяжело говорить, потому что Володя для меня был достаточно близким другом. Помимо того, что я его уважал и любил как актера, я не пропускал ни одной его роли в этом театре. Я его любил как человека, потому что достаточно близко с ним общался по разным бытовым, житейским вопросам. Скажу, что в жизни Володя был человек не очень простой. Когда близко с ним общаешься, открывается его второе Я, и это второе Я, думаю, где-то с его ролью актера постоянно в жизни боролись», - отметил Андрей Ткаченко.

У Владимира Толоконникова осталось двое сыновей, которые проживают в Москве. Возможно, вскоре засияет еще одна звезда под фамилией заслуженного артиста Толоконникова, считает его товарищ и друг лауреат Государственной премии РК, заслуженный деятель РК, кинорежиссер Игорь Вовнянко.









«Я когда-то сам снимал Владимира Толоконникова в фильме «Дом у соленого озера». Мы были друзьями и приятелями по жизни и искусству. Ушел Володя. Мы сами сначала подрываем свое здоровье, а потом боремся за него и расплачиваемся. Такова судьба, такова формула жизни каждого из нас. И думаю, здесь ни в какой мере мы не вправе судить об этом. А то, что он передал свой наследственный генетический талант своему сыну, будем надеяться, его сын, который проживает в Москве, продолжит его наследие, и мы вновь увидим другого Толоконникова в образе современника и будем благодарно в его адрес посылать аплодисменты. Спи спокойно, Володя», - сказал Игорь Вовнянко.

Отметим, сегодня в Алматы проходит памятное прощание с Владимиром Толоконниковым. Десятки людей приходят в театр имени М. Ю. Лермонтова, чтобы возложить цветы и написать добрые слова в книгу памяти.









Напомним , в ночь с 15 на 16 июля в Москве умер Владимир Толоконников. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщил сын актера - Иннокентий. Похороны Толоконникова состоятся в четверг, 20 июля, в Москве на Троекуровском кладбище. У Толоконникова осталось двое сыновей, которые проживают в Москве.



