Видео дня: алматинцев позабавил случай с "задержанием колеса" на оживленной дороге
17 июля 2017, 14:31
Кто именно "потерял" шину неизвестно.
Алматинцев позабавил видеоролик с отлетевшим от неизвестной машины колесом, которое достаточно долго катилось по дороге, передает Zakon.kz.
Видеоролик с инцидентом появился на паблике ztb_video в instagram. Колесо с достаточно высокой скоростью катится по дороге, периодически меняя траекторию. Работавшие на данном участке дороги полицейские заметили препятствие на дороге и приняли меры, чтобы устранить его. Опрокинуть ногой движущуюся шину не удалось. Она прокатилась дальше и замедлилась на подъеме. Здесь подоспели сотрудники полиции.
Данное видео породило массу шуток относительно данного "участника дорожного движения":
- Штраф за превышение скорости и на штраф стоянку!
- Это не колесо, а машина, просто хозяин накинул на машину плащ невидимку, а на это колесо его не хватило
- Водителя лишить прав за неповиновение его колеса сотруднику дпп
При этом нашлись и такие пользователи, которые оценили опасность ситуации, как для сотрудника полиции, так и для других участников движения.
- Блин,на скорости не поймаешь. Опасно для жизни. Полицейский хоть оценил ситуацию.
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