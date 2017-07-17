Видео дня: алматинцев позабавил случай с "задержанием колеса" на оживленной дороге

Алматинцев позабавил видеоролик с отлетевшим от неизвестной машины колесом, которое достаточно долго катилось по дороге,





Видеоролик с инцидентом появился на паблике ztb_video в instagram. Колесо с достаточно высокой скоростью катится по дороге, периодически меняя траекторию. Работавшие на данном участке дороги полицейские заметили препятствие на дороге и приняли меры, чтобы устранить его. Опрокинуть ногой движущуюся шину не удалось. Она прокатилась дальше и замедлилась на подъеме. Здесь подоспели сотрудники полиции.





Данное видео породило массу шуток относительно данного "участника дорожного движения":





- Штраф за превышение скорости и на штраф стоянку!

- Это не колесо, а машина, просто хозяин накинул на машину плащ невидимку, а на это колесо его не хватило

- Водителя лишить прав за неповиновение его колеса сотруднику дпп





При этом нашлись и такие пользователи, которые оценили опасность ситуации, как для сотрудника полиции, так и для других участников движения.





- Блин,на скорости не поймаешь. Опасно для жизни. Полицейский хоть оценил ситуацию.