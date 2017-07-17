За похищение незнакомки судят актюбинца
17 июля 2017, 14:37
Во время судебного заседания парень полностью признал свою вину.
В Актобе начался судебный процесс над Санатом Омирзаковым, который поссорившись со своей девушкой, попытался украсть незнакомку в районе рынка, сообщает «Казинформ».
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».
«14 июня два друга договорились украсть девушку, с которой один из них встречался 4 года. Но родители невесты не хотели выдавать замуж свою дочь. Тогда девушка договривается «бежать» со своим парнем без согласия родителей. Санат Омирзаков, приехав в город, сразу звонит своей невесте. На что возлюбленная отвечает, что не может «бежать» сейчас, так как присматривает за младшими братьями и сестрами. Тогда рассерженный Санат с другом придумывают новый план похищения невесты. И отправляются на городской рынок в поисках «жертвы». Первую приглянувшуюся 20-летнюю девушку, Санат, недолго думая, пытается насильно посадить в машину. Но вовремя подоспевший на помощь охранник спасает молодую девушку», - рассказал подробности случившегося прокурор Асылхан Сарсенбаев.
Отметим, во время судебного заседания Санат Омирзаков полностью признал свою вину. По словам прокурора Асылхана Сарсенбаева, судебно-медицинская экспертиза установила, что во время похищения пострадавшей были нанесены телесные повреждения.
Фото: kazinform.kz
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