В Алматы "шашечник" попал в серьезное ДТП

В Алматы на видеорегистратор было запечатлено серьезное ДТП





На записи видно, как автомобиль Honda на высокой скорости обгоняет машины одну за одной, маневрируя между ними. Во время одного из таких обгонов водитель, судя по всему, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После удара Honda перевернулась, и ее протащило по дороге.





«В Honda находилось трое человек. Серьезно пострадал пассажир CR-V (на видео его по земле тащили), хотя сам водитель и другой пассажир, на первый взгляд, и не пострадали. В Toyota RAV4 вроде как тоже слава богу все живы и здоровы», - сообщил очевидец ДТП порталу motor.kz



