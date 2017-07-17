В Алматы "шашечник" попал в серьезное ДТП
17 июля 2017, 14:40
По предварительным данным, серьезно пострадал один человек.
В Алматы на видеорегистратор было запечатлено серьезное ДТП, передает Zakon.kz.
На записи видно, как автомобиль Honda на высокой скорости обгоняет машины одну за одной, маневрируя между ними. Во время одного из таких обгонов водитель, судя по всему, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После удара Honda перевернулась, и ее протащило по дороге.
«В Honda находилось трое человек. Серьезно пострадал пассажир CR-V (на видео его по земле тащили), хотя сам водитель и другой пассажир, на первый взгляд, и не пострадали. В Toyota RAV4 вроде как тоже слава богу все живы и здоровы», - сообщил очевидец ДТП порталу motor.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4868957-b122975ae2920894ffcda79e0320b09e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...