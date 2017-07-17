В ближайшие три дня в Казахстане сохранятся дожди и грозы

Неустойчивая погода сохранится в восточной половине республики, куда продолжает поступать влажный и прохладный воздух с районов Западной Сибири. В северных, восточных и центральных областях Казахстана ожидаются местами дожди, грозы, сильный порывистый ветер 15-20 м/с, в дневные часы возможен град, температура воздуха около 20…27ºС, что ниже нормы на 2-4ºС , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение РГП "Казгидромет".





На западе и юге республики, под влиянием поля повышенного давления, ожидается погода без осадков с температурой около и выше нормы. На юго-востоке Казахстана следует ожидать кратковременные дожди, преимущественно в горных районах.





Консультативный прогноз погоды по городу Астана:





на 18 июля: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +22+24°С.





на 19 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +11+13°С, днем +23+25°С.





на 20 июля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура ночью +12+14°С, днем +25+27°С.





Консультативный прогноз погоды по городу Алматы:





на 18 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +28+30°С.





на 19 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +29+31°С.





на 20 июля: переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура ночью +17+19°С, днем +29+31°С.



