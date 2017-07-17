Количество рассмотренных дел в кассационном порядке по протестам прокуратуры уменьшилось на 33%

Количество поступивших протестов за 6 мес. значительно уменьшилось, что наглядно свидетельствует об улучшении качества отправления правосудия по делам об адмправонарушениях.

Количество рассмотренных дел в кассационном порядке по протестам генпрокуратуры уменьшилось на 33,4%. В первом полугодии 2017 года в Верховный Суд для рассмотрения в кассационном порядке по протестам генерального прокурора и его заместителей поступило 38 административных дел в отношении 38 лиц (за аналогичный период 2016 года – 57 дел в отношении 58 лиц). Таким образом, в 2017 году поступило на 19 дел или 33,3 % меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.





В связи с несоблюдением апелляционного порядка рассмотрения административного дела 1 протест возвращен письмом коллегии. В производстве всего находилось 37 дел в отношении 37 лиц, что на 33,9 % меньше, чем за аналогичный период 2016 года (56).





Рассмотрено по существу 36 дел в отношении 36 лиц или 94,7% (за аналогичный период 2016 года – 47 дел в отношении 48 лиц или 82,4 %). В целом статические данные показывают, что в сравнении с показателями предыдущего года количество поступивших протестов за 6 месяцев 2017 года значительно уменьшилось, что наглядно свидетельствует об улучшении качества отправления правосудия по делам об административных правонарушениях.





Больше всего было рассмотрено дел по административным правонарушениям в области налогообложения.





Вместе с тем увеличилось число дел по административным правонарушениям, посягающим на установленный порядок режима Государственной границы и порядок пребывания на территории Казахстана. Это объясняется ростом числа туристов и иностранных граждан, желающих посетить нашу республику в рамках проведения Международной выставки ЭКСПО-2017 и других мероприятий международного уровня, проводившихся в стране с начала года.





В тоже время значительно снизилось количество рассмотренных дел, связанных с правонарушением на транспорте и в дорожном хозяйстве.





По результатам рассмотрения отменено 39 и изменено 13 постановлений судов, что составляет 0,02% по республике.





Такой небольшой относительный показатель отмен и изменений по республике, и в то же время увеличение числа отмененных и измененных постановлений в Верховном Суде свидетельствует о более качественном рассмотрении дел специализированной судебной коллегией.





В то же время уменьшение общего числа поступивших в Верховный Суд административных дел и незначительный удельный вес отмененных и измененных судебных актов в целом свидетельствуют о том, что основная масса дел находит свое окончательное разрешение на уровне судов первой и апелляционной инстанций.





То есть, сокращение одной судебной инстанции (кассационной инстанции областного суда) для судебных актов по административным делам привело к более быстрому восстановлению нарушенных прав физических и юридических лиц, одновременно сокращению времени для привлечения виновных лиц к ответственности и упрощению судопроизводства в целом.





В первом полугодии 2017 года в коллегию также поступило 114 жалоб от физических и юридических лиц по делам об административных правонарушениях, по которым судьями даны разъяснения о порядке рассмотрения административных дел в кассационной инстанции.





Стоит отметить, что в этом году впервые заработала норма, позволяющая подавать в Верховный Суд ходатайства о внесении представления по пересмотру судебных актов по делам об административных правонарушениях.





При этом, согласно новеллам, основаниями к пересмотру в кассационном порядке постановлений по делам об административных правонарушениях являются случаи, когда:





- исполнение принятого постановления может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан;

- принятое постановление нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы;

- принятое постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами, уполномоченными органами (должностными лицами) норм права.





Право подачи ходатайства о внесении представления и принесении кассационного протеста имеют лица, привлеченные к административной ответственности, потерпевшие, их законные представители, защитники, представители юридических лиц, а также уполномоченные органы (должностные лица), осуществлявшие производство по делу через свои центральные органы.





Таким образом, после вступления в законную силу данной нормы судопроизводство по административным делам в республике в кассационной инстанции начнет функционировать в новых правовых условиях. Соответствующие организационные и технические мероприятия проводятся.





Согласно части 3 статьи 817 КоАП дело об административном правонарушении, совершение которого влекут административный арест, рассматривается в день получения протокола об административном правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, подвергнутого административному задержанию, не позднее сорока восьми часов с момента его задержания.





Судом дело назначается к рассмотрению в день поступления материала в суд, при этом правонарушитель, несмотря на надлежащее его уведомление в суд не является. Поэтому судом выносится определение о приводе с отложением рассмотрения дела на следующий день.





Нередко на практике встречаются случаи, когда материалы направляются почтой либо посредством онлайн-сервиса «Судебный кабинет». Сотрудники полиции не могут привести правонарушителя в суд вместе с административным делом, так как в соответствии с КоАП административное задержание лица осуществляется в течение времени, необходимого для достижения целей, указанных в статье 785 КоАП и не может длиться более трех часов. То есть сотрудники полиции не имеют права незаконно задерживать лицо для доставления его в суд по истечении трех часов.





В подобных ситуациях у судов возникают вопросы: как поступать суду по таким делам, где санкция статьи предусматривает административный арест или выдворение, а правонарушитель в суд не доставлен. Привод в день получения протокола об административном правонарушении и материалов дела исполнить не представляется возможным (к примеру, в случаях, когда дело поступило в суд к концу рабочего дня либо правонарушитель скрылся, либо выехал за пределы района, страны и т.д.), тогда как, его участие в судебном заседании обязательно.





Данные пробелы в законодательстве - задержание на короткий срок, в результате которого суд не может привлечь лицо (гражданина другого государства), которое выехало за пределы республики, а также прекратить производство по делу за истечением срока давности, вызывают у многих судей определенные трудности.





По мнению некоторых областных судов, решением этой проблемы является включение в статью 816 КоАП нормы о праве суда возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела в орган, составивший протокол, для устранения недостатков и осуществления привода правонарушителя.





Кроме того, предлагается внести поправки в статью 817 КоАП и по аналогии с уголовным законодательством предусмотреть возможность приостановления либо отложения или продления сроков рассмотрения дела, в случаях, когда лицо, совершившее правонарушение, уклоняется от суда и органа , уполномоченного рассматривать дела об административном правонарушении.





Другие суды предлагают внести изменение в статью 744 КоАП, дополнив её нормой о том, что при выезде на постоянное место жительство, или выезде за пределы РК свыше сроков рассмотрения административного дела, было бы возможным рассматривать дела без участия лица, привлекаемого к административной ответственности. Также предлагается ввести в КоАП норму, регламентирующую возможность и порядок объявления в розыск лица, привлекаемого к административной ответственности, в случае его уклонения от явки в суд и отсутствия возможности обеспечить его явку принудительным приводом.





Между тем до 1 января 2015 действовала норма о том, что лицо, в отношении которого возбуждено производство по делу об административном правонарушении, влекущее административный арест, может быть подвергнуто административному задержанию до рассмотрения дела об административном правонарушении, но не более сорока восьми часов.





Отдельные суды предлагают вернуть данную норму в действующий КоАП, мотивируя это тем, что поскольку по вине лица, в отношении которого ведется дело об административном правонарушении, возникают проблемы по рассмотрению этой категории административных дел, могут быть нарушены требования о сроках рассмотрения и исполнения постановления.





В главе 43 КоАП установлен порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях.





На практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях возникают вопросы по применению процессуальных норм. Так, согласно части 1 статьи 813 КоАП, судья, орган при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении выясняют следующие вопросы:





- относится ли к их компетенции рассмотрение данного дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела судьей, должностным лицом;

- правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, а также оформлены иные материалы дела;

- имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, а также обстоятельства, позволяющие не привлекать лицо к административной ответственности;

- имеются ли ходатайства, в том числе по делам с участием несовершеннолетнего о рассмотрении дела в суде по месту жительства несовершеннолетнего, и отводы;

- извещены ли о месте и времени рассмотрения дела лица, указанные в статьях 744,745, 746, 747 и 748 настоящего Кодекса.





Действующим Кодексом не установлен срок в течение, которого проводится подготовка к рассмотрению дела об административном правонарушении. При этом установлен 15-дневный срок с момента поступления протокола в суд, в течение которого судья должен рассмотреть дело по существу, однако срок подготовки не установлен. В связи с чем возникает вопрос: в течение какого срока судья может провести подготовку и выяснить вопросы, установленные Кодексом.





Считаем правильным установить 3-дневный срок для подготовки к рассмотрению дела, который должен быть отделен от общего срока рассмотрения дела, и только после окончания подготовки судья должен назначить дело к рассмотрению, как это предусмотрено УПК и ГПК.





Кроме того, нет точного и последовательного описаний действий, которые должен провести судья при проведении подготовки к рассмотрению дела. В соответствии с подпунктом 3) части 1 статьи 813 КоАП, судья, при подготовке к рассмотрению дела должен выяснить, правильно ли составлены протокол об административном правонарушении и другие протоколы, предусмотренные настоящим Кодексом, а также оформлены иные материалы дела.





Однако по действующему КоАП при обнаружении правильности составления протокола и других материалов дела законодателем не регламентированы дальнейшие процессуальные действия судьи.





Непонятно, что делать при таких обстоятельствах судье, каким образом реагировать на подобные нарушения, обнаруженные при подготовке, каким образом их устранять, если данные нарушения не устранимы и которые препятствуют рассмотрению дела. Поэтому на практике судьи вынуждены рассматривать дело по существу, несмотря на обнаруженные недостатки.





В соответствии с подпунктом 4) части 1 статьи 813 КоАП, судья в ходе проведения подготовки выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу, а также обстоятельства, позволяющие не привлекать лицо к административной ответственности.





Однако, в соответствии с частью 1 статьи 816 судья обязан назначить время и место рассмотрения дела и рассмотреть данное дело в судебном заседании, несмотря на наличие обстоятельств, позволяющих не привлекать лицо к ответственности, обнаруженные при подготовке дела к рассмотрению. То есть, данная норма статьи не регламентирует, какое процессуальное решение должен принять судья при обнаружении указанных обстоятельствах, поскольку по действующему КоАП нормы, позволяющие прекратить дело при подготовке не предусмотрены. При таких обстоятельствах возникает вопрос - для чего нужно выяснять вышеуказанные вопросы при подготовке.





Согласно подпункта 6) части 1 статьи 813 КоАП, судья выясняет, извещены ли о месте и времени рассмотрения дела лица, указанные в статьях 744, 745, 746, 747 и 748 настоящего Кодекса. Однако на практике должностные лица, возбудившие дело об административном правонарушении, не извещают вышеуказанных лиц, поскольку им неизвестно место и время судебного разбирательства. Из чего вытекает вопрос, в каких целях законодателем введена данная недействующая норма.





Вместе с тем на практике возникают проблемы с извещением указанных лиц о времени и месте судебного разбирательства, поскольку уполномоченные должностные лица формально относятся к заполнению сведений данных лиц, не правильно указывают номер сотового телефона, их адрес и другие, необходимые для вызова сведения. На практике ответственность уполномоченных должностных лиц, имеющих право составлять протоколы, за не достоверно заполненные сведения законодательством не предусмотрена.





В связи с чем считаем необходимым внести изменения в КоАП и предусмотреть процессуальные действия судьи при проведении подготовки по каждому пункту.





В соответствии со статьей 785 КоАП в целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого в его совершении, составления протокола об административном правонарушении, когда его составление на месте совершения административного правонарушения невозможно, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела и исполнения принятого по делу постановления, предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, угрозы аварии или техногенных катастроф уполномоченное должностное лицо вправе в пределах своих полномочий применять в отношении физического лица меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении.





Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении могут применяться до возбуждения дела об административном правонарушении (кроме личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице) в период производства по делу, а также на стадии исполнения постановления по делу об административном правонарушении.





При этом должностное лицо несет ответственность за вред, причиненный незаконным применением мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении.





Применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главой 44 КоАП.





В соответствии с Инструкцией по проведению медицинского освидетельствования для установления факта употребления психоактивного вещества и состояния опьянения №446 от 11 июня 2003 года, в пункте 28 предусмотрено, что в случае несогласия с заключением медицинского освидетельствования (первичного, повторного), граждане вправе обжаловать действия медицинских работников в судебном порядке.

Медицинское освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения относится к мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении в соответствии с пунктом 10) части 1 статьи 785 КоАП.





Часть 6 статьи 785 КоАП предусматривает, что применение мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении может быть обжаловано, тогда как, в соответствии с главой 44 КоАП обжалование действий (бездействий) органа должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении предусмотрено статьей 827 КоАП, согласно которой жалоба подается на действия (бездействие) органа должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении.





Согласно примечанию к статье 30 КоАП должностными лицами признаются постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие или осуществляющие на момент совершения административного правонарушения функции представителя власти, либо выполняющие или выполнявшие на момент совершения административного правонарушения организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственных учреждениях, субъектах квазигосударственного сектора, органах местного самоуправления.





Гражданин и юридическое лицо вправе оспорить решение, действие (бездействие) государственного органа, органа местного самоуправления, общественного объединения, организации должностного лица, государственного служащего в суде.





Таким образом, исходя из изложенного, действия врача, проводившего медицинское освидетельствование, невозможно рассмотреть по главе 44 КоАП, так как последний не является должностным лицом, и не осуществляет производство по делу об административном правонарушении, а также по главе 29 ГПК, так как он не является должностным лицом.





В связи с чем возникает резонный вопрос об определении подсудности рассмотрения жалобы в порядке главы 44 КоАП или по главе 29 ГПК на действия врача медицинского учреждения, проводившего медицинское освидетельствование на предмет состояние алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения.





Исходя из данных противоречий, полагаем, что необходимо в главу 44 КоАП ввести процессуальную норму, предусматривающую право обжалования действия врача по составлению заключения освидетельствования и само заключение.





В КоАП не предусмотрены основания и порядок приостановления производства по делу об административном правонарушении в связи с болезнью, нахождения в длительной командировке, призыва в ряды Вооруженных сил РК и т.д.





Вместе с тем в практике судов имеют место случаи, когда по объективным причинам лицо не может явиться в суд на рассмотрение дела.





В этой связи судами предлагается внести в главу 37 КоАП норму, предусматривающую основания и порядок приостановления производства по административному делу по уважительным причинам, а также вернуть в КоАП нормы, позволяющие освободить лицо от ответственности по болезни и в связи с изменением обстановки.





В случае отмены исполненного постановления о наложении взыскания в виде штрафа по жалобе потерпевшей стороны или протесту прокурора, возникает процедурный вопрос о возврате штрафа.

Налоговые органы без судебного акта (решение об отмене исполненного постановления не служит таким основанием) не могут возвратить сумму штрафа. Судьи же, как и должностные лица уполномоченных органов, не вправе выносить не предусмотренные законом акты.





Поэтому целесообразно предусмотреть возможность возврата штрафа по аналогии с Гражданским процессуальным кодексом, в виде поворота исполнения решения, путем вынесения по данному вопросу определения судом (органом), чьё постановление отменено.





В КоАП отсутствуют понятия процессуальных издержек (в том числе, расходов на представителя), понесенных лицом при производстве по делу об административном правонарушении, а также порядок их возмещения потерпевшей стороне.





К таким лицам относятся, прежде всего, потерпевшие: физические лица, а также юридические лица, не имеющие в штате юриста.

Действующее законодательство в должной мере регулирует вопросы оплаты помощи лицам, привлекаемым к административной ответственности, потерпевшие же находятся в уязвленном положении.





Закон «Об адвокатской деятельности» не содержит положений об оказании бесплатной юридической помощи потерпевшим, в том числе и несовершеннолетним, имеющим право на гарантированную государством юридическую помощь, оказываемую адвокатом за счет бюджетных средств.





Правила оплаты юридической помощи, оказываемой адвокатом, и возмещения расходов, связанных с защитой и представительством также предусматривают оплату юридической помощи лицу, привлеченному к административной ответственности, и о возмещении расходов на адвоката, связанных с его защитой.





Возмещение расходов потерпевшего на представителя не предусмотрено самим КоАП, поэтому лица, которым оказана правовая помощь представителя по договору (адвоката), обращаются в суд за возмещением расходов с виновного лица в порядке гражданского судопроизводства.





Иногда представительские расходы взыскиваются как убытки, и напротив, когда в их взыскании отказывается по причине того, что это не убытки.

Поскольку понятие процессуальных издержек, в том числе расходов на представителя, понесенных лицом при производстве по делу об административном правонарушении, а также порядок их возмещения в КоАП отсутствует, они не могут быть взысканы ни судом, ни уполномоченным органом.





При таком положении отмечается нарушение прав потерпевших, поскольку правовое регулирование вопроса возврата расходов на представителя противоречит Конституции и общим началам административного законодательства.





В этой связи предлагается урегулировать данный вопрос самим КоАП.





Считаем, что вышеперечисленные инициативы помогут устранить существующие пробелы в правоприменительной практике.





Нуржан Джолдасбеков, судья Верховного Суда











