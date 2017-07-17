В Турции 115 человек задержаны по подозрению в связях с Гюленом
17 июля 2017, 14:58
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года.
Турецкая полиция задержала в провинции Текирдаг на северо-западе страны 115 человек по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Hurriyet.
Отмечается, что всего прокуратурой провинции выданы ордеры на задержание 127 человек, среди которых есть сотрудники полиции, бизнесмены и домохозяйки. Все они являются пользователями программы ByLock, которая, по версии турецких властей, применяется членами FETO для обмена зашифрованными сообщениями. Операции по задержанию остальных подозреваемых продолжаются.
Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих.
Власти Турции обвинили в причастности к попытке переворота Гюлена и потребовали от США, где тот проживает, его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.
Фото: © AP Photo / Emrah Gurel
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