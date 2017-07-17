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Курды утверждают, что лидер ИГИЛ аль-Багдади жив

17 июля 2017, 15:05

Один из руководителей разведки курдского ополчения Лахур Талабани считает, что главарь террористов Абу Бакр аль-Багдади, скорее всего, жив.

Один из руководителей разведки курдского ополчения Лахур Талабани заявил, что лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади жив с вероятностью 99%, передает Газета.ru со ссылкой на Reuters.

По его словам, в данный момент он находится к югу от Ракки, где скрылся после сообщений о собственной смерти

Он также предупредил, что после поражения боевики ИГ будут напоминать «Аль-Каиду» на стероидах».

Ранее сообщалось, что Ирак опроверг информацию о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.

Фото: 112.ua

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