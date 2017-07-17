За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей

За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей или на 10,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 июня 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,8 тыс. единиц.1)

За 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 5735 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7995 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,3%.2)

По состоянию на 1 июня 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 31369 страховых выплат на сумму 10,5 млрд. тенге.3)

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-май 2017 года единиц Всего за январь- май 2017г. в том числе зарегистрированные январь-май 2017г. к январю-маю 2016г., в % в том числе зарегистрированные физическими лицами юридическими лицами физическими лицами юридическими лицами Республика Казахстан 304 517 291 617 12 900 110,5 111,7 88,7 Акмолинская 11 404 10 820 584 109,0 111,9 74,0 Актюбинская 13 206 12 708 498 95,9 98,6 56,3 Алматинская 44 109 43 412 697 119,5 119,8 103,3 Атырауская 9 129 8 790 339 118,3 120,8 76,4 Западно-Казахстанская 9 321 8 902 419 112,6 113,3 98,6 Жамбылская 16 447 16 134 313 112,0 112,7 83,7 Карагандинская 21 745 21 025 720 113,5 113,4 116,3 Костанайская 11 479 10 630 849 112,2 110,6 136,1 Кызылординская 9 565 9 230 335 108,6 108,8 101,5 Мангистауская 13 822 13 501 321 101,4 103,1 59,2 Южно-Казахстанская 39 966 39 261 705 102,2 102,3 93,6 Павлодарская 11 196 10 720 476 109,9 110,0 106,5 Северо-Казахстанская 7 687 7 083 604 120,8 118,0 167,3 Восточно-Казахстанская 21 177 20 544 633 124,3 126,5 78,9 г. Астана 36 762 34 313 2 449 167,0 168,6 147,4 г. Алматы 23 744 22 347 1 397 71,8 74,3 46,8 Дипломатические номера 1 735 997 738 58,5 80,0 42,9 Не указан регион 2 023 1 200 823 184,6 121,8 7,4р.

Количество зарегистрированных легковых автомобилей по месяцам За период с мая 2016 года по май 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В мае 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с апрелем 2017 года на 7%, а по сравнению с маем 2016 года увеличилось на 5,2%.

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.