За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей
За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей или на 10,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 июня 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,8 тыс. единиц.1)
За 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 5735 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7995 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,3%.2)
По состоянию на 1 июня 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 31369 страховых выплат на сумму 10,5 млрд. тенге.3)
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-май 2017 года
|
единиц
|
|
Всего
за январь-
май 2017г.
|
в том числе
зарегистрированные
|
январь-май 2017г.
к январю-маю
2016г., в %
|
в том числе
зарегистрированные
|
физическими
лицами
|
юридическими
лицами
|
физическими
лицами
|
юридическими
лицами
|
Республика Казахстан
|
304 517
|
291 617
|
12 900
|
110,5
|
111,7
|
88,7
|
Акмолинская
|
11 404
|
10 820
|
584
|
109,0
|
111,9
|
74,0
|
Актюбинская
|
13 206
|
12 708
|
498
|
95,9
|
98,6
|
56,3
|
Алматинская
|
44 109
|
43 412
|
697
|
119,5
|
119,8
|
103,3
|
Атырауская
|
9 129
|
8 790
|
339
|
118,3
|
120,8
|
76,4
|
Западно-Казахстанская
|
9 321
|
8 902
|
419
|
112,6
|
113,3
|
98,6
|
Жамбылская
|
16 447
|
16 134
|
313
|
112,0
|
112,7
|
83,7
|
Карагандинская
|
21 745
|
21 025
|
720
|
113,5
|
113,4
|
116,3
|
Костанайская
|
11 479
|
10 630
|
849
|
112,2
|
110,6
|
136,1
|
Кызылординская
|
9 565
|
9 230
|
335
|
108,6
|
108,8
|
101,5
|
Мангистауская
|
13 822
|
13 501
|
321
|
101,4
|
103,1
|
59,2
|
Южно-Казахстанская
|
39 966
|
39 261
|
705
|
102,2
|
102,3
|
93,6
|
Павлодарская
|
11 196
|
10 720
|
476
|
109,9
|
110,0
|
106,5
|
Северо-Казахстанская
|
7 687
|
7 083
|
604
|
120,8
|
118,0
|
167,3
|
Восточно-Казахстанская
|
21 177
|
20 544
|
633
|
124,3
|
126,5
|
78,9
|
г. Астана
|
36 762
|
34 313
|
2 449
|
167,0
|
168,6
|
147,4
|
г. Алматы
|
23 744
|
22 347
|
1 397
|
71,8
|
74,3
|
46,8
|
Дипломатические номера
|
1 735
|
997
|
738
|
58,5
|
80,0
|
42,9
|
Не указан регион
|
2 023
|
1 200
|
823
|
184,6
|
121,8
|
7,4р.
|
Количество зарегистрированных легковых автомобилей по месяцам
|
|
За период с мая 2016 года по май 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В мае 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с апрелем 2017 года на 7%, а по сравнению с маем 2016 года увеличилось на 5,2%.
1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.
3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.
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