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За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей

 

За январь-май 2017 года в Республике Казахстан зарегистрировано 304517 легковых автомобилей или на 10,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. По состоянию на 1 июня 2017 года в Республике Казахстан количество зарегистрированных легковых автомобилей составило 3850,8 тыс. единиц.1)

За 5 месяцев текущего года было зарегистрировано 5735 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 7995 человек. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года аварийность снизилась на 12,3%.2)

По состоянию на 1 июня 2017 года страховыми организациями по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств было осуществлено 31369 страховых выплат на сумму 10,5 млрд. тенге.3)

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей за январь-май 2017 года

единиц

 

Всего

за январь-

май 2017г.

в том числе

зарегистрированные

январь-май 2017г.

к январю-маю

2016г., в %

в том числе

зарегистрированные

физическими

лицами

юридическими

лицами

физическими

лицами

юридическими

лицами

Республика Казахстан

304 517

291 617

12 900

110,5

111,7

88,7

Акмолинская

11 404

10 820

584

109,0

111,9

74,0

Актюбинская

13 206

12 708

498

95,9

98,6

56,3

Алматинская

44 109

43 412

697

119,5

119,8

103,3

Атырауская

9 129

8 790

339

118,3

120,8

76,4

Западно-Казахстанская

9 321

8 902

419

112,6

113,3

98,6

Жамбылская

16 447

16 134

313

112,0

112,7

83,7

Карагандинская

21 745

21 025

720

113,5

113,4

116,3

Костанайская

11 479

10 630

849

112,2

110,6

136,1

Кызылординская

9 565

9 230

335

108,6

108,8

101,5

Мангистауская

13 822

13 501

321

101,4

103,1

59,2

Южно-Казахстанская

39 966

39 261

705

102,2

102,3

93,6

Павлодарская

11 196

10 720

476

109,9

110,0

106,5

Северо-Казахстанская

7 687

7 083

604

120,8

118,0

167,3

Восточно-Казахстанская

21 177

20 544

633

124,3

126,5

78,9

г. Астана

36 762

34 313

2 449

167,0

168,6

147,4

г. Алматы

23 744

22 347

1 397

71,8

74,3

46,8

Дипломатические номера

1 735

997

738

58,5

80,0

42,9

Не указан регион

2 023

1 200

823

184,6

121,8

7,4р.

 

Количество зарегистрированных легковых автомобилей по месяцам

r17-07-2017-1

За период с мая 2016 года по май 2017 года регистрация автомобилей наблюдается больше всего в октябре. В мае 2017 года число зарегистрированных легковых автомобилей уменьшилось по сравнению с апрелем 2017 года на 7%, а по сравнению с маем 2016 года увеличилось на 5,2%.

 

1) По данным Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

2) По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

3) По данным Национального Банка Республики Казахстан.

 

17 июля 2017, 15:05
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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