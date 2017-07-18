Барселона как она есть

Вы давно бывали в Барселоне? Или еще не успели освоить этот маршрут, но мечтаете сделать Испанию частью своей жизни? Есть хорошие новости. Сегодня можно жить в Барселоне не уезжая из страны. Нет, это не машина времени и даже не автобус для мгновенной телепортации из фильма «Гостья из будущего». Погрузиться в атмосферу жаркой Испании можно, поселившись в жилом комплексе Barcelona, который строится Корпорацией «БАЗИС-А» в Астане на правом берегу реки Есиль, по ул. Шамши Калдаякова.





Жилой комплекс Barcelona существует не сам по себе. Он – часть культового проекта «Городской романс», в котором представлена лучшая европейская архитектура.









Центральной доминантой «Городского романса» является огромный парк. Ось парка – роскошная прогулочная аллея с тематическими игровыми детскими модулями и спортивными площадками. Посольский городок, расположенный на территории «Городского романса», добавляет безопасности и без того продуманной системе охраны жилых комплексов. Для детей на территории «Городского романса» будут построены два детских сада и современная общеобразовательная школа.









Архитектура жилого комплекса Barcelona вобрала в себя яркую атмосферу каталонской столицы. При строительстве 7-, 8-, 9-этажных домов Barcelona использованы скошенные углы фасадов, впервые предложенные архитекторами Испании. Этот прием позволяет наполнить улицы и перекрестки неожиданным богатством пространства и света. Нижние этажи домов Barcelona отделаны натуральным камнем, придающим комплексу особое благородство, свойственное классической европейской архитектуре.









При разработке планировочных решений 2-, 3- и 4-комнатных квартир площадью от 57 кв. м до 162 кв. м, с высокими потолками и большими окнами, учтена каждая деталь для создания идеального интерьера.





Кварталы жилого комплекса Barcelona формируют замкнутые дворовые пространства. Здесь продумана каждая деталь для отдыха всей семьи. Территория Barcelona – обособленная среда, предназначенная только для жителей комплекса. Сюда запрещен вход для посторонних и въезд для автомашин. Ваши дети здесь всегда в хорошей компании и полной безопасности. Barcelona создает ту однородную социальную среду, которая позволит Вам почувствовать свою исключительность и наслаждаться атмосферой Испании каждый день!









На днях в ball-room одного из отелей Астаны прошла презентация жилого комплекса Barcelona для жителей и тех, кто только собирается приобрести здесь квартиру. На презентации был проведен розыгрыш машино-места. Очаровательная победительница розыгрыша Карлыгаш покорила публику своими безупречными знаниями об Испании и получила желанный сертификат.









Как в Барселону влюбляешься раз и навсегда, так и жилой комплекс Barcelona покорит Вас с первого взгляда.





Добро пожаловать домой, в Вашу Испанию, в Ваш жилой комплекс Barcelona!



