Встреча Президента РК с председателем Конгресса депутатов Королевства Испания Аной Пастор

Глава государства поприветствовав А.Пастор, поблагодарил за визит в Казахстан и участие в открытии павильона Испании на международной выставке «ЭКСПО - 2017».

- Король Испании Фелипе VI принял участие в открытии нашей выставки, где также присутствовали 17 глав государств и правительств зарубежных стран. Мы имели возможность встретиться в рамках этого мероприятия. Его Величество проявил большой интерес к Казахстану и провел ряд деловых встреч, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул сложившиеся добрые двусторонние отношения, плодотворно развивающиеся связи в экономике и политике, а также отметил наличие общих взглядов по вопросам международной повестки дня.

- Во время визита Короля Испании с Его Величеством в Казахстан прибыли представители деловых кругов, члены правительства Испании, которые смогли провести продуктивные переговоры с казахстанскими коллегами, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства передал искренние слова благодарности Королю Испании Фелипе VI и правительству этой страны за высокую награду, которой был удостоен, а также выразил искренние пожелания добра и успехов Королю Хуану Карлосу I и его супруге королеве Софии.

В свою очередь, председатель Конгресса депутатов Королевства Испания отметила стабильно теплые отношения между двумя государствами и поблагодарила за традиционно дружеский прием, оказанный испанской делегации.

- О Вашей работе, усилиях, направленных на развитие и процветание своей страны я впервые узнала от Короля Испании Хуана Карлоса I. Именно тогда Король Хуан Карлос I говорил о необходимости налаживания деловых связей с коллегами из Казахстана. В настоящее время Казахстан добился больших успехов благодаря Вашей деятельности, - сказала А.Пастор.

Также председатель Конгресса депутатов Королевства Испания передала Нурсултану Назарбаеву от имени королевской семьи самые теплые пожелания.