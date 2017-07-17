В Алматы на озере у аэропорта предотвратили гибель человека

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, дежурившие на водно-спасательной станции у аэропортовского озера, предотвратили гибель человека , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК.





Как отмечают в ведомстве, 40-летний мужчина отдыхал с друзьями на стороне водоема, противоположной от спасательной станции. Спустя некоторое время он полез в воду и попытался переплыть озеро. Отплыв на приличное расстояние от берега, пловец начал терять силы. Это заметил один из спасателей РОСО, следивший за ситуацией на озере. Сигнал о тонущем мужчине, который остался без сил, спасатель экстренно передал другим членам отряда, проводившим в это время патрулирование на лодке.



