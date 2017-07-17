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В Алматы на озере у аэропорта предотвратили гибель человека

17 июля 2017, 15:22

Мужчина не рассчитал силы, и попытался переплыть озеро.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК, дежурившие на водно-спасательной станции у аэропортовского озера, предотвратили гибель человека, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС МВД РК.

Как отмечают в ведомстве, 40-летний мужчина отдыхал с друзьями на стороне водоема, противоположной от спасательной станции. Спустя некоторое время он полез в воду и попытался переплыть озеро. Отплыв на приличное расстояние от берега, пловец начал терять силы. Это заметил один из спасателей РОСО, следивший за ситуацией на озере. Сигнал о тонущем мужчине, который остался без сил, спасатель экстренно передал другим членам отряда, проводившим в это время патрулирование на лодке.

"Моторная лодка со спасателями молниеносно подошла к тонущему, его подняли из воды. Дежурным врачом, находившимся на водно-спасательной станции РОСО, была оказана первая медицинская помощь. Дальнейший осмотр показал, что он не нуждается в отправке в больницу и его отправили домой в сопровождении товарища. Спасатели предупреждают о соблюдении требований Правил безопасности на водоемах" - отмечается в сообщении РОСО.

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