Численность населения в РК увеличилась на 239 тыс. человек и превысила 18 млн - Минэкономики

Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-маем 2016 года снизился на 9,9 тыс. человек.

Численность населения Казахстана на 1 июня 2017 года составила 18 014,2 тыс. человек, в том числе городского – 10 358,0 тыс. человек (57,5%), сельского – 7 656,2 тыс. человек (42,5%). По сравнению с 1 июня 2016 года численность населения увеличилась на 239,2 тыс. человек или 1,3%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на министерство экономики.









По данным органов РАГС, число родившихся за январь-май 2017 года составило 155,4 тыс. человек, что на 6,2% меньше, чем за соответствующий период 2016 года. Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,83 родившихся.





Естественный прирост населения республики за данный период по сравнению с январем-маем 2016 года снизился на 9,9 тыс. человек или на 9,1% и составил 99,7 тыс. человек. Естественный прирост на 1000 населения составил 13,37 человек.









В рассматриваемом периоде число умерших составило 55,7 тыс. человек, что на 0,7% меньше, чем в январе-мае 2016 года. Общий коэффициент смертности составил 7,46 умерших на 1000 человек.





За январь-май зарегистрировано 1 344 умерших младенцев в возрасте до 1 года. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года число умерших детей в возрасте до 1 года уменьшилось на 16,8%.





Основной причиной младенческой смертности являются состояния, возникающие в перинатальном периоде, от которых в январе-мае 2017 года умерло 666 младенцев или 49,6% от общего числа смертных случаев среди младенцев. Число умерших младенцев от врожденных аномалий составило 318 или 23,7%, от болезней органов дыхания – 92 или 6,8% и от несчастных случаев, отравлений и травм – 72 или 5,4%. За январь-май 2017 года коэффициент младенческой смертности составил 8,65 случаев на 1000 родившихся.









В результате обработки сведений, предоставленных органами миграционной службы, число зарегистрированных прибывших в страну мигрантов в январе-мае 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года увеличилось на 36,3% и составило 7 204 человека, число выбывших из страны мигрантов увеличилось на 4,0% и составило 10 975 человек, сальдо миграции -3 771 человек.





При этом основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ.





• доля прибывших из стран СНГ составила 68,9%;

• доля выбывших в страны СНГ – 87,7%.





Удельный вес межрегиональных мигрантов составил 34,0% от общего числа внутренних мигрантов страны.

Положительное сальдо межрегиональной миграции наблюдалось в регионах и составило:





• Астана – 20 647 человек;

• Алматы – 9 698 человек;

• Акмолинская область – 1 459 человек;

• Алматинская область – 181 человек;

• Атырауская область – 12 человек.







