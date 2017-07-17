Очередное задержание: что известно о руководителях "Казавиаспаса" и "Казавиалесохраны"

Они были задержаны за взятку.





По сообщению Департамента Национального бюро по противодействию коррупции г.Алматы, задержанные с поличным генеральный директор АО «Казавиаспас» КЧС МВД РК Досымбеков М.Д. и генеральный директор РГКП «Казавиалесохрана» МСХ РК Сексенбаев Т.Т. были задержаны после получения части взятки от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 миллионов долларов США.





С санкции суда Сексенбаев и Досымбеков были заключены под стражу.





По данным, размещенным на сайте КЧС МВД РК, Досымбеков Малик Дуйсенович родился 17 июня 1956 года в городе Алматы. Образование высшее, в 1977 году окончил Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации по специальности «Организация авиационных перевозок». В 1990 году окончил Казахский Государственный университет по специальности «Правоведение».













С 1977 года по 1992 год - Практикант в Алма-Атинском объединенном авиаотряде, водитель перронных механизмов, диспетчер почтово-грузовой службы, начальник службы перевозок, заместитель начальника аэропорта.

С 1993 года по 1996 год - Вице-президент-начальник коммерческого управления Национальной авиакомпания (НАК) «Казахстан ауе жолы».

С 1996 года по 1999 год - Исполнительный директор АО «Аэропорт Алматы».

С 2001 года по 2007 год - Директор ТОО «Авиамаркетинг»

С 2007 года по 2009 год - Вице-президент АО «Алматыгорсвет».

С 2009 года по 2001 год - Советник генерального директора РГП «Казавиаспас»

С 2012 года по 2015 год - Заместитель генерального директора по оперативной работе и производству АО «Казавиаспас».

С декабря 2015 года Генеральный директор АО «Казавиаспас».





Был награжден нагрудным знаком «Құрметті Авиатор» и юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл».





На сайте РГКП «Казавиалесоохрана» также имеется биография руководителя.













Сексенбаев Толеугазы Толеубекович родился 7 июня 1959 года в селе Аксуат ВКО. Женат, имеет пятерых детей. Военнообязанный – офицер запаса, род войск ВОСО (военные сообщения).





Образование:

1976-1979 г.г.: Среднее специальное: Ленинградское авиационно-техническое училище гражданской авиации, специальность: техник-технолог воздушных перевозок.

1983-1987 г.г.: Высшее: Ордена Ленина Ленинградская Академия Гражданской Авиации, командный факультет, специальность: организатор транспортного производства.

1993 г.: Дипломатические курсы в г. Тегеран (Иран) по направлению МИД Республики Казахстан.

2005 г.: Второе высшее: Университет «ТУРАН», специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.





Опыт работы:

1979-1988г.г. - Казахское Управление Гражданской авиации (КУГА), инженер группы расписания, старший инженер-руководитель группы расписания.

1990 г. - Центральное Агентство Воздушных Сообщений (ЦАВС) КУГА, начальник городского аэровокзала.

1991 г. - заместитель начальника по перевозкам ЦАВС КУГА.

1993 г. - первый заместитель директора Главное агентство воздушных сообщений (ГАВС) НААК «Казахстан Ауе Жолы» – начальник международного агентства.

1996 г. - генеральный Директор АО ГАВС РК, Вице-президент Национальной авиакомпании «Эйр Казахстан».

1997 г. - генеральный директор ЗАО ЦАВС.

2004 г. - директор по производству ОАО «Международный аэропорт Астана»

2005 г. - вице-президент ОАО «Международный аэропорт Астана» по производству.

2005 г. - исполнительный директор АО «Алматы Пауэр Консолидейтед» (АПК)

2006 г. - управляющий директор по нефтехимии АО «SAT&Co» Almaty; Генеральный директор завода пластических масс (SAT Operating Aktau).

2006-2007гг. - Председатель правления АО «Атырау Балык».

2007 г. - управляющий директор по авиационным вопросам АО «SAT&Co».

2008 г. - коммерческий директор РГП «Казавиаспас» МЧС РК.

С 2012 г. - генеральный директор – главный государственный инспектор РГКП «Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства» Министерства сельского хозяйства РК.



